Superlega volley maschile, Perugia di nuovo in testa alla classifica

Volley, i risultati della dodicesima giornata di Superlega maschile: Perugia di nuovo in testa alla classifica. Vince Modena.

Si sono giocate ieri le gare della dodicesima giornata di Superlega volley maschile: dopo che l’anticipo del sabato aveva premiato Vibo Valentia nel confronto contro Padova, la domenica di pallavolo ha riconsegnato il primato della classifica nelle mani della Sir Safety Conad Perugia.

La squadra umbra batte 3-1 Monza (25-14; 25-18; 22-25; 25-20). Decisivi in tal senso i 22 punti di Leon, conditi da cinque aces e tre muri. Non bastano, alla formazione di Eccheli, un Grozer da 15 punti e uno Dzavoronok da 13, col 42% di efficacia in attacco.





Vittoriosa anche Modena su Taranto: dopo aver perso il primo set 17-25, e aver chiuso il secondo solo ai vantaggi sul 27-25, la squadra di Giani ha vita più facile negli ultimi due parziali, chiusi sul 25-16 e sul 25-19.

Per gli emiliani, grandi prove di Abdel Aziz ed Earvin Ngaphet, a segno entrambi con 21 punti: l’olandese ha una percentuale realizzativa del 58%, mentre il campione olimpico del 51%. Un muro per entrambi, con Nimir che mette a terra un ace, e Ngapeth due.

In zona salvezza, vittoria fondamentale di Latina su Ravenna: il triplo 25-16 maturato al Palasport porta la firma di Dirlic, 16 punti e sei muri messi a terra.

Non si è giocata la gara tra Verona e Piacenza, rinviata a causa di tre casi di positività all’interno della squadra scaligera.

Perugia guarda ora tutti dall’alto, stacca nuovamente la Lube di tre punti e si avvicina al giro di boa da capolista del campionato.

