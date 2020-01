Supercoppa Spagnola, Real Madrid – Atletico Madrid 0-0 (4-1 D.C.R.): il Real vince la Supercoppa. Battuto ai rigori l’Atletico.

Il Real Madrid vince 4-1 ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid e si agguidica la Supercoppa Spagnola 2020. Match combattuto e molto tattico che si chiude sullo 0-0 dopo 120 minuti di gioco. Ai rigori i Blancos sono infallibili, i Colchoneros sbagliano con Saul e Partey. 11° Supercoppa nella storia del Real Madrid.

é del Real Madrid di Zinedine Zidane la prima Supercoppa Spagnola giocata col nuovo formato a 4 squadre. Nella finale giocata al King Abdullah Stadium di Gedda, i Blancos battono ai calci di rigore i rivali dell‘Atletico Madrid, in una partita intensa e risolta solo ai penalty. Primo titolo dell’anno per il Real.

La partita nel primo tempo è giocata ad alti livelli soprattutto per l’ottima qualità degli interpreti ma è povera di occasioni, con Oblak e Courtois poco impegnati in maniera importante. Nella ripresa il match si innalza di ritmo, le due squadre si allungano ma prevale comunque la grande applicazione tattica dei team di Zidane e Simeone. Jovic ha sul sinistro l’occasione più ghiotta, ma il suo tiro sibila oltre il palo. A fine partita l’ex di lusso Morata ha la chance della vittoria, ma il suo destro ravvicinato è parato da Courtois.

Nel primo supplementare esce bene l’Atletico che sfiora il vantaggio con una bella triangolazione offensiva tra Felix, Correa e Vitolo: quest’ultimo arriva in area e col sinistro ravvicinato impegna Courtois alla parata. Nel secondo supplementare due enormi occasioni di marca Real: prima un destro di Modric, poi un sinistro ravvicinato di Rodrygo e due interventi miracolosi di Oblak. A fine tempo Real che termina in 10 per il rosso a Valverde, che stende da ultimo uomo Morata, lanciato verso l’area.

Si arriva quindi alla lotteria dei rigori, dove il Real Madrid si dmostra glaciale: vanno a segno per i Blancos Carvajal, Rodrygo e Modric. I Colchoneros sbagliano i primi due col palo di Saul e Partey che se lo fa parare da Courtois. Trippier illude, e Sergio Ramos segna il rigore decisivo che regala la Supercoppa al Real Madrid.

