Supercoppa Italiana 2021 del 12 gennaio: Inter e Juventus chiedono il rinvio

Supercoppa Italiana, Inter e Juventus chiedono il rinvio. La curva dei contagi, in preoccupante aumento, suggerisce ai due club di differire la disputa dell’incontro, ma la Lega calcio si oppone.

Una Supercoppa Italiana in versione primaverile: questo l’indirizzo verso cui sembrano orientate Inter e Juventus, che avrebbero chiesto a gran voce di posticipare la disputa del trofeo a maggio. A monte della decisione, la preoccupante ondata di contagi che sta investendo la Penisola.

98.016 ieri, 29 dicembre. Numeri preoccupanti che impongono cautela. Tanto che il CTS ha ridotto la capienza degli stadi al 50%. Nuove restrizioni che colpiscono, dunque, anche il mondo del calcio, e rischiano di rendere la Supercoppa italiana uno spettacolo in tono minore.

Proprio per scongiurare questa eventualità, riportano diverse testate, Juventus ed Inter avrebbero chiesto il rinvio del match previsto a San Siro il prossimo 12 gennaio. Il recupero dovrebbe allora avvenire entro il mese di maggio, quando ci si giocherà i trofei più importanti della stagione.

La Lega calcio ha recepito la proposta, ma per ora pare aver congelato tutto. Il timore è che ricollocare la Supercoppa Italiana nel mese di maggio possa intasare eccessivamente il calendario delle due squadre. Inter e Juventus, entrambe impegnate in Champions, con i nerazzurri in piena corsa per lo Scudetto, puntano ad arrivare in fondo su tutti i fronti, motivo per cui a maggio dovrebbero concentrare le forze su obiettivi di ben altro peso.

