Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia Diretta tv-Streaming e Formazioni 24-09-2020

Come vedere Bayern Monaco-Siviglia in diretta tv-streaming valida per la Supercoppa Europea 2020.

Riparte anche il grande calcio europeo. Dopo l’antipasto offerto dai preliminari di Champions League ed Europa League, stasera è tempo di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia, le due vincitrici rispettivamente di Champions ed Europa League.

Bayern Monaco Siviglia si giocherà a campo neutro a Budapest alla Puskas Arena con il 30% di capienza aperto ai tifosi nel rispetto delle normative UEFA per la prevenzione Covid19.

Il Bayern Monaco, orfano di Alcantara passato al Liverpool, ha ricominciato il campionato da dove l’aveva chiuso, ovverosia strapazzando l’avversario di turno (Schalke 04) con un perentorio 8-0. Il Siviglia, dal canto suo, ha vinto di misura contro il Levante e in questa gara non parte certo con i favori del pronostico.

Nel calcio, si sa, nulla è scontato e la squadra di Lopetegui mira a sorprendere per conquistare un nuovo trofeo continentale, il quinto negli ultimi sei anni. Per il Bayern, invece, una vittoria significherebbe centrare la seconda Supercoppa UEFA della sua storia, dopo quella vinta nel 2013, e provare a conquistare uno storico “full” di trofei vincendo tutti i titoli a disposizione.

Diretta tv-streaming Bayern Monaco-Siviglia

La gara Bayern Monaco-Siviglia, valevole per la Supercoppa UEFA, con inizio alle ore 21:00, sarà visibile in chiaro su Canale 5 sul digitale terrestre, mentre tutti gli abbonati a Sky Sport potranno guardare il match in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Bayern Monaco-Siviglia: le ultime sulle formazioni

Il Bayern Monaco dovrebbe schierare lo stesso undici visto all’opera contro lo Schalke, con l’unica variazione di Alaba al centro della difesa al posto di Boateng, il quale dovrebbe agire in coppia con Sule. Sugi esterni dovrebbero giocare Pavard a destra e Davies a sinistra, mentre in mediana ci sarà spazio per Kimmich-Goretzka. In attacco, dietro al bomber Lewandowski, dovrerbbe agire il terzetto composto da Gnabry, autore di una tripletta nell’ultima gara, Muller e Sanè. In porta ci sarà, ovviamente, Neuer.

Il Siviglia si shiera con il consueto 4-3-3: Bounou in porta verrà protetto dalla linea a quattro composta dagli esterni Navas e Acuna e dai centrali Koundè e Diego Carlos. A centrocampo spazio per Rakitic con Joan Jordan a sinistra e Fernando davanti alla difesa. In attacco prono il tridente Suso-De Jong-Ocampos.

Bayern Monaco-Siviglia: le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. Allenatore: Flick

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Joan; Suso, De Jong, Ocampos. Allenatore: Lopetegui

