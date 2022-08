Supercoppa Europea, dove vedere Real Madrid-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming. La partita si giocherà mercoledì 10 agosto alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Helsinki. Real Madrid – Eintracht sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Mancano pochi giorni ed andrà in scena la Supercoppa europea. Ad illuminare lo stadio Olimpico di Helsinki saranno il Real Madrid e l’Eintracht Francoforte. I Blancos hanno vinto la loro quattordicesima Coppa dei Campioni nel match dello scorso 28 maggio contro il Liverpool. A regalare il trofeo è stato un gol di Vinicius che ha permesso alla squadra di Carlo Ancelotti di salire sul tetto d’Europa.

Inaspettata, invece, la vittoria in Europa League dell’Eintracht. Le Aquile hanno realizzato un percorso spettacolare. Dopo essere arrivate prime nel girone, sono riuscite a battere squadre davvero impegnative. Prima il Betis, poi il favoritissimo Barcellona, il West Ham prima di arrivare alla finale contro il Rangers. Dopo l’1-1 nei tempi supplementari, si è deciso tutto ai calci di rigori dove determinante è stato l’errore dal dischetto dell’ex juventino Aaron Ramsey che ha condotto i tedeschi alla vittoria per 5-4.

L’Eintracht ha alzato il suo primo trofeo europeo della storia ed ora ha la possibilità di contendersene un altro con uno dei club più blasonati di sempre. Una Supercoppa europea che, però, sarà teatro anche di una novità. Infatti, per la prima volta verrà utilizzato il fuorigioco semi-automatico che consentirà di segnalare più velocemente al VAR eventuali episodi di offside, grazie ad un sistema sofisticato di telecamere.

Supercoppa Europea, Dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Real Madrid-Eintracht Francoforte

Real Madrid-Eintracht Francoforte Data: 10 agosto

10 agosto Orario: 21:00

21:00 Streaming: Amazon Prime Video

Il match tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà possibile visionare il match in streaming tramite il sito o l’app Prime Video, scaricabile per PC, smartphone e tablet. L’applicazione è disponibile anche collegandosi a diversi dispositivi come Google Chromecast.

Supercoppa Europea, le ultimissime

Nel 4-3-3 del Real Madrid, davanti a Courtois la difesa dovrebbe essere formata dai centrali Militão ed Alaba e sulle fasce spazio a Carvajal e Mendy. Per la mediana, Ancelotti si affida alla qualità di Modric, Casemiro al fianco di Kroos. Per l’attacco dei Galácticos, Rodrigo e Vinicius a supporto di Benzema.

L’Eintracht di Oliver Glasner punta tutto sul 3-4-2-1. A difendere i pali ci sarà Trapp e nel terzetto difensivo dovrebbero esserci Touré, Tuta e Ndicka. Nella regia i centrali Rode e Sow mentre sulle corsie laterali dovrebbero partire dal primo minuto Knauff e Kostic, con il serbo che viene seguito costantemente anche dalla Juventus. Sulla trequarti Lindstrøm e Kamada a fare da torre alla punta Borré.

Real Madrid-Eintracht, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrigo, Benzema, Vinicius

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Kostic; Lindstrøm, Kamada; Borré.