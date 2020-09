Supercoppa di Germania, Video Gol Highlights Bayern Monaco-Borussia Dortmund 3-2: Sintesi 30-9-2020

Il Bayern Monaco batte 3-2 il Borussia Dortmund e conquista anche la Supercoppa di Germania. Gara spettacolare all’Allianz Arena dove i bavaresi vanno in doppio vantaggio grazie a Tolisso e Mueller, ma si fanno raggiungere dalle reti di Brandt e Haland. Al 82° una schiocchezza in disimpegno, consente a Kimmich di trovare la rete della vittoria. 5° trofeo annuale per il Bayern Monaco, dopo il Treble (Campionato, Coppa Nazionale, Champions) e la Supercoppa Europea.

Il Bayern Monaco è infermabile: altro titolo in bacheca nella straordinaria stagione dei bavaresi che dopo aver fatto il Triplete e vinto la Supercoppa Europea, si agguidicano anche la Supercoppa di Germania, battendo per 3-2 i rivali del Borussia Dortmund. Tra le mura amiche dell’Allianz Arena, la squadra di Flick va avanti di due reti grazie a Tolisso e Meuller, ma tra primo tempo e ripresa si fa riprendere da Brandt prima e da Haland poi. Un errore difensivo degli ospiti permette a Kimmich di trovare la rete del 3-2 finale e del quintuplete per il Bayern Monaco.

La sintesi di Bayern Monaco – Borussia Dortmund 3-2, Supercoppa di Germania 2020

La partita è divertente e giocata su un buon ritmo, la prima chance arriva al 9′ minuto con un colpo di testa di Kimmich parato su servizio di Mueller. Al 17° arriva il vantaggio Bayern: da corner a favore, il Borussia si fa soprendere da un contropiede letale. Parte tutto da Davies, che la passa a Coman, poi Mueller che sventaglia per Lewandowski. Cross in mezzo per l’accorrente Tolisso che da pochi passi firma l’1-0.

Al 21° Kimmich coglie la traversa con un violento sinistro. Al 23° sortita del Dortmund, errore in disimpegno di Neuer, non ne approfitta Reus che in area calcia centrale col sinistro. Scocca la mezzora e il Bayern trova il raddoppio: cross perfetto dalla sinistra di Davies, colpo di testa altrettanto perfetto di Mueller che insacca il 2-0. Al 39° il Borussia la riapre grazie a un errore in difesa del Bayern: Haland scarica per Brandt che col destro in area fulmina Neuer per l’1-2.

Nella ripresa il Borussia Dortmund sfiora subito il pari al 46°: bellissima azione corale dei gialloneri, il pallone giunge a un liberissimo Meunier che però spara alto col destro davanti a Neuer. Al 54° però il Dortmund completa la rimonta: recupero palla sulla trequarti dei gialloneri, imbucata geniale di Delaney per Haland che è freddo e cinico davanti a Neuer e firma il 2-2.

5 munuti più tardi, situazione anoalga con la difesa del Bayern ancora sorpresa in verticale, Haland è ancora a tu per tu con Neuer he stavolta dice no all’attaccante norvegede con un intervento prodigioso. La partita pare arrivare ai supplementari, ma al 82° la svolta: errore clamoroso del Borussia che si fa soffiare la palla a meta campo da Kimmich in campo aperto, servizio per Lewandoswki che restituisce palla al compagno che con un tap-in anche fortuito segna il 3-2 finale, che regala l’ennesimo titolo ai bavaresi.

Video Gol Highlights di Bayern Monaco – Borussia Dortmund 3-2

Il tabellino di Bayern Monaco – Borussia Dortmund 3-2, Supercoppa di Germania 2020

BAYERN MONACO – BORUSSIA DORTMUND 3-2

BAYERN MONACO (4-3-3): NEUER, PAVARD (76′ RICHARDS), SULE, HERNANDEZ, DAVIES, TOLISSO, KIMMICH, JAVI MARTINEZ (84′ MUSIALA), COMAN (54′ GNABRY), LEWANDOWSKI (83′ ZIRKZEE), MULLER

A DISP: GNABRY, ZIRKZZE, BOATENG, ALABA, FEIN, NUBEL, TILLMANN, RICHARDS, MUSIALA. ALL.: FLICK

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): HITZ, AKANJI, HUMMELS (76′ PISZCZEK), EMRE CAN, PASSLACK, DAHOUD, DELANEY, MEUNIER (67′ SCHULZ), REUS (72′ REYNA), BRANDT (76′ BELLINGHAM), HALAND (68′ REINER)

A DISP: GUERREIRO, SCHULZ, REINER, BELLINGHAM, PISZCZECK, WOLF, WITSEL, REYNA, DRLIJACA. ALL.: FAVRE

GOL: 18′ TOLISSO (B), 32′ MUELLER (B), 39′ BRANDT (BO), 55′ HALAND (BO), 82′ KIMMICH (B)

AMMONITI: HERNANDEZ (B)

ESPULSI:

ARBITRO: BIBIANA STEINHAUS (GERMANIA)

