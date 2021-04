UEFA: pronta creazione Super Champions League da 4,5-7 miliardi di incassi

La Champions League potrebbe cambiare a partire dal 2024. Il Comitato esecutivo della UEFA si è mostrato disponibile a revisionare il format della competizione. La formula potrebbe prevedere 36 squadre e potrebbe garantire un incasso monstre a tutti i club che vi parteciperanno.

Nella notte è arrivata la notizia dell’annullamento della SuperLega. Questa nuova competizione era stata discussa e criticata da tutti. In un solo giorno il torneo è stato sospeso, visto che le squadre partecipanti hanno cominciato, pian piano, ad uscire. Le primissime sono state le inglesi, hanno seguito poi Milan ed Inter. Non è un addio definitivo, potrebbe esserci, in futuro, una modifica del progetto.

Per adesso, quindi, la Champions League sembrerebbe salva. Continua ad essere il torneo più ambizioso e tra qualche anno potrebbe avere un restyling. Infatti, il Comitato esecutivo, riunitosi lunedì a Montreaux, avrebbe approvato il cambiamento in modo da rendere la Champions più appetibile. Ad annunciarlo è stato la UEFA sul proprio profilo ufficiale Twitter.

Super Champions League, la nuova formula

A partire dalla stagione 2024/25 saranno ben 36 le squadre che parteciperanno ad una Super Champions League. Quest’ultime saranno inserite in un unico girone. Disputeranno dieci partite, stabilite tramite un sorteggio. Da questi match, usciranno 8 squadre che proseguiranno alla fase successiva. Quelle posizionate dal nono al ventiquattresimo posto, invece, spareggeranno per stabilire chi passerà agli ottavi.

Le cose non cambiano per l’Italia che ,così come Germania, Spagna ed Inghilterra, avrà quattro per la Champions League. Solo tre, invece, per la Francia. Tutte le squadre hanno votato all’unanimità per questo nuovo cambiamento. Aumenteranno anche le entrate per i club , che si aggireranno intorno ai 4,5 miliardi di euro. Per il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, si tratta di un format che permetterà a chiunque di poter partecipare e crescere sotto tutti i punti di vista.

