Sudore in estate. Un annoso problema per tutti, quello della pelle che comincia ad inumidirsi nelle ascelle e finisce per coinvolgere l’addome e diverse altre parti del corpo.

sudore in estate, come contrastarlo? – techsporty.com

Oltre ai problemi di odori non proprio piacevoli, con un sentimento d’angoscia che ti pervade nel momento in cui sei vicino ad una persona che non soffre di quei problemi. L’arrivo della bella stagione favorisce enormemente questo genere di inconvenienti.

Inoltre quando si deve andare a lavoro utilizzando un mezzo pubblico è molto probabile trovare odori a dir poco sconvenienti, per nulla piacevoli.

Sudore in estate. La sudorazione è normale, fa parte del lavoro che il nostro corpo compie in risposta all’eccessivo calore presente nell’ambiente esterno. Però ci sono diverse soluzioni per contrastare il cattivo odore emanato dalla sudorazione.

Rimedi del tutto facili e che non costano fatica alcuna. Poi, se il problema dovesse persistere meglio consultare un medico specializzato.

Sudore in estate. Gli alimenti per contrastare il cattivo odore

Tra le soluzioni fai da te c’è sicuramente la consumazione di alimenti atti a prevenire l’insorgenza di odori nauseabondi.

Tra questi uno dei più indicati è il limone. Grazie alla sue proprietà può essere utilizzato per contrastare l’insorgenza dei batteri che causano il tipico odore terrificante

Sudore in estate. Non è l’unico alimento che svolge un’ottima azione in tal senso. Vi è anche il prezzomolo, ottimo antibatterico. Per non parlare del tè verde, alimento preziosissimo che contiene moltissimi antiossidanti.

Se volete un metodo ancora più tradizionale, ebbene c’è la salvia che vi aiuta ad eliminare la puzza. Si può estrarre qualche fogliolina e metterla sotto le ascelle per diminuire sensibilmente il sudore. Senza tralasciare la possibilità di consumare l’infuso.

Un altro grande alimento che può contrastare il sudore è senza dubbio il pomodoro. Sono freschi, semplici e veloci da prepare, quindi si adattano ad un clima afoso come quello estivo. Da soli o arricchiti con un po’ di mozzarella sono un piatto irrinunciabile per questo periodo dell’anno.