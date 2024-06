Streaming calcio online con VPN? Come scegliere il server perfetto

I dati ci dicono che i tifosi della Serie A stanno tornando allo stadio, con una media complessiva di 30.911 spettatori per match, un dato secondo solo a quello registrato nel lontano 1997/98, periodo d’oro del calcio italiano.

Ciononostante, è innegabile che la stragrande maggioranza degli appassionati preferisca seguire la propria squadra del cuore al di fuori delle mura degli spalti, nella comodità della propria casa o in diretta streaming tramite smartphone o altri dispositivi portatili.

Tuttavia, le restrizioni geografiche possono limitare o bloccare del tutto lo streaming online. Fortunatamente, collegandosi a una VPN si possono risolvere molti di questi problemi, accedendo a contenuti sportivi e non, da qualsiasi parte del mondo.

In questo articolo, scopriremo come scegliere il server VPN giusto per vedere le partite di calcio in streaming, fornendo consigli pratici per migliorare la qualità delle immagini e la sicurezza online.

Perché collegarsi a una VPN per vedere sport in streaming

Prima di entrare nei dettagli sulla scelta del server della VPN, è utile delineare i vantaggi che una rete privata virtuale può offrire quando si vedono partite in streaming:

Aggiramento delle restrizioni geografiche: molti servizi di streaming limitano l’accesso ai loro contenuti in base alla posizione geografica dell’utente. Con una rete privata virtuale si possono bypassare questi vincoli, collegandosi a un server ubicato in un altro Paese.

Evitare la riduzione della velocità della connessione: i fornitori di connettività Internet (spesso abbreviati in ISP, ovvero Internet Service Provider) talvolta possono ridurre la velocità della connessione dei propri utenti che guardano molti contenuti in streaming (partite di calcio ma anche gaming, dirette, film, ecc.). Con una VPN, il traffico Internet viene criptato, impedendo agli ISP di rilevare e limitare l’attività di streaming.

Più sicurezza e privacy: come detto, le VPN applicano algoritmi crittografici sui dati trasmessi, proteggendo le informazioni personali e prevenendo il monitoraggio da parte di terzi.

Accesso a contenuti locali: certe partite potrebbero essere trasmesse solo da alcuni canali TV nazionali. Ad esempio, collegandosi a una VPN svizzera per guardare RSI gratis, si può accedere al canale nazionale che trasmette molte partite internazionali.

Come scegliere il server VPN giusto per lo streaming

1. Collegarsi a un server nel Paese in cui si tiene l’evento

Solitamente, la scelta ideale è collegarsi a un server VPN presente all’interno del Paese in cui si terrà la partita che ci interessa. Ad esempio, se il match si svolgerà a Palermo e un canale italiano in streaming lo trasmetterà gratuitamente, collegandosi a un server VPN in Italia si avrà una qualità video ottimale.

2. Valutare le leggi nazionali sulla privacy

La scelta del server VPN non si limita al semplice fattore geografico. Un’altra variabile importante consiste nella normativa sulla privacy applicate nel Paese in cui si trova il server. Ad esempio, la Svizzera è rinomata per le sue rigide normative sulla protezione dei dati e la sua posizione neutrale che la esclude dagli accordi che prevedono la condivisione di informazioni fra gli organismi di intelligence come Five Eyes, Nine Eyes e Fourteen Eyes.

3. Valutare distanza e velocità

La vicinanza del server VPN alla tua posizione fisica può influenzare la velocità della connessione. Riducendo la distanza fra server e dispositivo collegato, si riduce anche la latenza (o ping), migliorando le prestazioni dello streaming. Se ti trovi in Europa, connetterti a un server in Svizzera o in un Paese vicino, come la Germania o il Regno Unito, potrebbe garantire il giusto mix fra velocità e accesso ai contenuti.

4. Verificare la disponibilità del servizio di streaming

Collegarsi a una VPN non permette magicamente di accedere a qualsiasi contenuto in streaming a livello mondiale. Bisogna sempre verificare se, collegandosi a un certo server, si ha effettivamente la possibilità di accedere alla piattaforma desiderata (in assenza di informazioni in tal senso, l’unica possibilità è fare dei test).

5. Numero di server nella posizione scelta

L’ultimo fattore da considerare è il numero di server disponibili nella posizione scelta. Un maggior numero di server riduce il rischio di sovraccarichi, garantendo connessioni più stabili e veloci.

Considerazioni finali

Facendo tesoro dei suggerimenti raccolti in questo articolo, non dovresti avere problemi a scegliere il server VPN giusto per vedere le partite della tua squadra del cuore in streaming. Collegandoti a una rete privata virtuale affidabile non solo avrai il vantaggio di accedere a un palinsesto di contenuti ancora più ampio, ma potrai anche navigare in modo più sicuro, proteggendo la tua privacy.

