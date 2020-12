Serie A 2020-2021, squalificati 13° giornata: fermati Marrone, Lyanco e Kessie

Squalificati tredicesima giornata Serie A. Sono solamente tre gli squalificati della tredicesima giornata del campionato di serie A che salteranno il prossimo turno infrasettimanale. I giocatori in questione sono Luca Marrone del Crotone, Lyanco del Torino e Franck Kessié del Milan che non giocheranno le partite di domani sera con le rispettive squadre.

La quattordicesima giornata chiuderà la Serie A in un 2020 molto tormentato. Prima della consueta sosta natalizia ci sarà l’ultima giornata di campionato sotto forma di turno infrasettimanale che inizia proprio oggi con Crotone-Parma. Ma sono tre i giocatori che salteranno le partite per via delle squalifiche.

Squalificati tredicesima giornata serie A

Luca Marrone del Crotone ha ricevuto un ammonizione al minuto 60 nella sfida persa con la Sampdoria per 3-1. Il giocatore, però, aveva già una diffida per via di un accumulo di cartellini gialli nelle scorse partite e quindi salterà la sfida di stasera contro il Parma.

Anche per Lyanco del Torino la stessa situazione. Il giocatore del Toro ha ricevuto un giallo nella sfida casalinga pareggiata per 1-1 contro il Bologna. Il brasiliano ha accumulato cinque cartellini facendo partire automaticamente la squalifica . Per questo motivo salterà la sfida in trasferta contro il Napoli.

Una delle perdite più grandi per il Milan è sicuramente quella di Franck Kessié. Anche per l’ivoriano è scattata la quinta ammonizione nel match vinto per 3-1 contro il Sassuolo. Il giocatore salterà la delicata sfida contro la Lazio.

Tra le altre notizie, Antonin Barak del Verona ha ricevuto una riduzione della sua squalifica. Il giocatore era stato espulso nel match contro la Sampdoria per via di un fallo bruttissimo ai danni di La Gumina . Il ceco aveva preso tre giornate di squalifica che , però, sono state ridotte solamente a due.

Il giocatore scaligero, quindi, salterà solo la sfida contro l‘Inter ma sarà a disposizione di Ivan Juric nel prossimo match contro lo Spezia.

