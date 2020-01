Squadra Uefa 2019: ci sono anche De Ligt e Cristiano Ronaldo nella Top 11

Svelata ieri la Squadra Uefa 2019. Presente, per l’Italia, anche la Juventus che manda in “campo” Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt.

La Champions League 2019-2020 attende di scendere nuovamente in campo il prossimo febbraio quando andranno in scena gli ottavi di finale. Nel frattempo però la UEFA ha svelato ieri la Top 11 relativa all’edizione 2018-2019.

Una formazione formata, inutile dirlo, da campioni in ogni ruolo. Il Liverpool, campione in carica, la fa da padrone mandando virtualmente in campo ben cinque elementi. Seguono Juventus e Barcellona con due elementi e Bayern Monaco e Manchester City con uno.

Il modulo di questa speciale formazione, ricordiamo, è un super offensivo 4-2-4 che, ipoteticamente parlando, sarebbe il sogno di ogni allenatore. Scopriamo quindi nel dettaglio questa TOP 11 stilata dalla UEFA grazie ai voti dei fan.

Squadra Uefa 2019: un 11 da sogno

Cominciando dal portiere, possiamo dire che la scelta dei votanti era pressoché prevedibile. Tra i pali di questa speciale formazione infatti non poteva non figurare Alisson Becker. L’estremo difensore del Liverpool è sicuramente uno degli artefici principali del sesto successo nella competizione dei Reds. La sua parata su Milik nella fase a gironi riecheggia ancora nella memoria dei tifosi perché, senza quell’intervento, forse ora staremmo parlando di tutt’altra storia.

Nei 4 di difesa c’è spazio anche per l’Italia che manda in campo, con la maglia della Juventus, Matthijs De Ligt. Il giovane centrale olandese, l’anno scorso all’Ajax, è stato sicuramente uno dei prospetti più interessanti che si siano visti lo scorso anno. Se i Lancieri hanno rigiocato una semifinale di Champions dopo 16 anni dall’ultima volta, il merito è anche suo.

Gli altri 3 che completano il pacchetto arretrato sono tutti del Liverpool e rispondono rispettivamente ai nomi di Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk ed Andrew Robertson. Centrocampo a due con Kevin De Bruyne del Manchester City e Frenkie De Jong del Barcellona, l’anno scorso all’Ajax. Pagato dai blaugrana la bellezza di 75 milioni, il giovane 22enne era già stato eletto miglior centrocampista della Champions League 2018-2019.

Il super reparto offensivo di questa fantastica formazione vede nomi più che eccellenti lì davanti. Sadio Mané, secondo con il suo Senegal in Coppa d’Africa e fresco campione del Mondo con il suo Liverpool, rappresenta l’esterno sinistro del pacchetto d’attacco. Al centro Robert Lewandowski, vice capocannoniere dell’edizione e Cristiano Ronaldo capace, con una sua tripletta contro l’Atletico Madrid, di trascinare la Juventus ai quarti di finale. Infine, sul lato destro del campo, pronto a rientrare col suo sinistro, troviamo Lionel Messi. capocannoniere della manifestazione con 12 gol e recente vincitore del Pallone d’oro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA