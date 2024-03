Video Highlights Sporting-Atalanta 1-1 : Sintesi 06-03-2024

Video Gol e Highlights Sporting-Atalanta 1-1 , andata ottavi di finale Europa League: al vantaggio di Paulinho ha risposto Scamacca!

Un risultato di parità che non tiene assolutamente conto di come è andata questa partita. La formazione di Gasperini è stata parecchio sfortunata, visto che ha preso quattro pali, nei confronti di uno solo per i padroni di casa. Una partita giocata senza timori dalla Dea, con la consapevolezza di potersi giocare la vittoria del torneo.

La gara di ritorno sarà decisiva, ma i lombardi avranno il pubblico dalla loro parte!

Sporting-Atalanta, andata ottavi di finale di Europa League

Sintesi di Sporting-Atalanta 1-1 :

Partita contratta nei primi minuti. Poi all’ottavo si fanno vedere i padroni di casa con una grande giocata di Edwards, che non riesce a servire un compagno. Quindi cinque minuti più tardi l’azione è degli ospiti, con Ederson che ci prova con un pallone proveniente dall’angolo e che termina sul fondo.

VANTAGGIO DELLO SPORTING! Paulinho approfitta della difesa scoperta, riceve un assist in verticale, s’invola verso l’area di rigore, calcia un diagonale sul quale Musso non può nulla!

A metà della ripresa clamoroso palo dei nerazzurri! Il terzino svedese Holm s’inserisce bene in area di rigore e colpisce con il destro un diagonale che termina sul palo!

Un minuto più tardi è Scamacca a mettere i brividi alla difesa biancoverde, concludendo da fuori area ma prendendo il palo! Ancora due minuti e Israel nega la rete ad Ederson ad un metro dalla porta!

Poco dopo la mezz’ora è De Roon che trova lo spazio per concludere centralmente in maniera pericolosa, ma il portiere avversario alza la sfera in angolo!

PAREGGIO DELL’ATALANTA! recupero palla di Lookman, la sfera viene allontanata, ma poi termina tra i piedi di Scamacca che è bravo ad eludere un avversario e poi calciare con il sinistro nell’angolo!

A tre minuti dal termine, calcio d’angolo per i nerazzurri, con la sfera che termina sulla testa di Scamacca che non riesce ad indirizzarla in porta!

Primo tempo che termina sull’ 1-1. Ripresa che vede le due formazioni studiarsi un po’, ma la prima occasione è per i padroni di casa. Giocata sulla fascia destra di Geny Catamo che prova un tiro sulla destra del portiere bergamasco, il quale risponde in maniera attenta e spedisce in angolo.

Al quarto d’ora controllo spettacolare di Lookman, riesce a superare un avversario con un tunnel, quindi calcia con il destro una volta accentratosi, ma prende il palo!

Due minuti pù tardi sono i portoghesi a colpire il palo! Coeates anticipa Scalvini di testa ed indirizza il pallone sul secondo palo, ma il legno dice no!

Alla mezz’ora della ripresa Ederson crossa in area, Kolasinac riesce a colpire di testa ma manda la sfera a lato!

A due minuti dal termine rete annullata agli ospiti per fuorigioco di El Bilal Touré, nonostante la sua bella conclusione in area di rigore!

Highlights e Video Gol di Sporting-Atalanta 1-1

Tabellino di Sporting-Atalanta – :

SPORTING (3-4-2-1): Israel; Quaresma, Coates, Diomande (46′ st Saint Juste); Catamo, Koindredi (46′ st Hjulmand), Morita (84′ st Braganca), Reis; Edwards (46′ st. Gyokeres), Trincao; Paulinho (68′ st Esgaio). Allenatore: Amorim

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien (46′ st Scalvini), Kolasinac; Holm (90′ st Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk (72′ st Koopmeiners), Lookman (72′ st De Kateleare); Scamacca (82′ st El Bilal Touré). Allenatore: Gasperini

Arbitro : Siebert (Germania)

Ammoniti: Hien (A), Edwards (S), Scalvini (A), Djimsiti (A)