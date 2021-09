Spezia-Udinese dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 12-9-2021

Dove vedere in diretta tv e streaming e le probabili formazioni di Spezia-Udinese, match della terza giornata di Serie A. Il match si giocherà domenica 12 novembre alle ore 15:00 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.

La terza giornata offre anche il match tra Spezia ed Udinese. Traballante l’andamento dello Spezia nelle prime due uscite di campionato. I liguri sembravano avere il controllo della partita per 2-0 contro il Cagliari ma poi si sono fatti rimontare dai padroni di casa. In seguito è arrivato il pesantissimo 6-1 all’Olimpico contro la Lazio che ha fatto abbassare il morale alla squadra di Thiago Motta.

Di miglior umore sicuramente l’Udinese di Luca Gotti. I friulani, all’esordio, sono riusciti a rimontare il 2-0 contro la Juventus con le reti di Pereyra e Deulofeu. Poi è arrivato il successo netto per 3-0 ai danni del Venezia. Nonostante la perdita di un pezzo importante come Rodrigo De Paul, l’andamento dei bianconeri sta risultando positivo.

Spezia-Udinese: le ultimissime sulle formazioni

Lo Spezia si presenterà con un 4-3-3. Zoet sarà il portiere titolare mentre la difesa prevede i centrali Erlic e Nikolaou e sulle fasce Erlic e S. Bastoni. Per il centrocampo Thiago Motta si affida a Kovalenko, Bourabia assieme a Maggiore. In attacco dovrebbero essere titolari dal primo minuto Verde e Colley sulle trequarti dietro la punta Gyasi.

Per l’Udinese un 3-5-1-1. In porta Silvestri mentre la difesa a tre potrebbe prevedere Becao, Nuytinck e Samir. Per il centrocampo, Luca Gotti potrebbe fare affidamento su Arslan, Pereyra e Walace come centrali e sulle fasce Molina e Stryger Larsen. Per l’attacco il duo Deulofeu-Pussetto, autori dei gol finora dei friulani.

Spezia-Udinese: le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Nikolaou, S. Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Maggiore; Verde, Colley, Gyasi.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu; Pussetto.

Dove seguire Spezia-Udinese

Partita: Spezia-Udinese

Data: 12 settembre

Ore: 15:00

Streaming: DAZN

La partita Spezia-Udinese, che si giocherà domenica 12 settembre alle 15:00 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Sarà possibile visionare il match scaricando l’app su PC, smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche

Spezia-Udinese si è giocata complessivamente solo 3 volte (due volte in Serie A ed una volta in Coppa Italia). Le vittorie sono 2 per lo Spezia e solamente una per l’Udinese mentre non c’è stato nessun pareggio. L’ultimo precedente è dello scorso anno, il match del 31 gennaio 2020. A vincere fu l’Udinese grazie ad un rigore segnato da De Paul.

Migliori Bookmakers AAMS