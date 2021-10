Spezia-Salernitana dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 16-10-2021

Dove vedere Spezia-Salernitana, match valido per l’8° giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 16 ottobre alle 15:00 al Picco. Spezia– Salernitana sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Ritorna il campionato e si passa all’ottava giornata. Ad aprire le danze è il match tra le neo promosse Spezia e la Salernitana, entrambe a quattro punti nella zona calda e con un periodo davvero difficile alle spalle.

Non un inizio scoppiettante per Thiago Motta. In sette partite sono arrivato ben cinque sconfitte di cui l’ultima per 4-0 contro il Verona. L’unica vittoria è stata quella in casa dell’altra neopromossa, ossia il Venezia. Respira finalmente, invece, la Salernitana di Fabrizio Castori. Nello scorso turno è arrivata la prima vittoria della stagione contro il Genoa grazie alla rete di Djuric. I campani guadagnano i primi tre punti della stagione e rimangono agganciati ai liguri.

Per entrambi sicuramente qualche problema di troppo in difesa visto che sono 15 i gol subiti dai granata e addirittura 19 per i Bianchi. Mentre per i gol realizzati lo Spezia è arrivato a quota otto, per i granata solamente cinque. Le squadre dovranno sicuramente rivedere qualcosa in vista di questo match che ha già il sapore di uno scontro salvezza.

Dove vedere Spezia-Salernitana in diretta TV e streaming

Partita: Spezia-Salernitana

Data: 16 ottobre 2021

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN Channel (canale 409)

Streaming: DAZN

Spezia Salernitana, match dell’8° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Spezia– Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Spezia– Salernitana in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Spezia Salernitana è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare in radiocronaca Spezia-Salernitana

È possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia-Salernitana in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Spezia-Salernitana, probabili formazioni

Thiago Motta si affida al 4-2-3-1. Zoet difenderà i pali mentre per la difesa ci saranno i due centrali Nikolaou e Hristov mentre per le fasce Ferrer ed Amian. Per il centrocampo possibile lo schieramento di Kovalenko e Sher. Per la trequarti Gyasi, Verde al fianco di Antiste dietro l’unica punta Manaj.

Per la Salernitana un 3-4-1-2. Belec tra i pali mentre davanti a lui Gyomber, Strandberg e Gagliolo. Per il centrocampo Kechrida, Di Tacchio assieme a Obi e Jaroszynski. Nella trequarti il nuovo acquisto Ribery, ancora a secco di reti, dietro le due punte Simy e Gondo.

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Amian; Kovalenko, Sher; Gyasi, Verde, Antiste; Manaj.

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Di Tacchio, Obi, Jaroszynski; Ribery; Simy, Gondo.

Precedenti e statistiche

Non ci sono precedenti in Serie A tra le due squadre in quanto è la prima promozione della storia dello Spezia. Gli unici precedenti sono quelli dello scorso anno in Serie B. Al Picco è terminata 2-1 per lo Spezia con le reti di Ragusa e Gyasi per i padroni di casa e per gli ospiti Jallow. All’Arechi, invece, vittoria sempre per i Bianchi. Prima il vantaggio della Salernitana con Gondo poi la rimonta con Mora e Nzola.

