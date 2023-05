Spezia-Milan 2-0, Dichiarazioni post-partita: ” Prestazione non per le nostre possibilità”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta del “suo” Milan contro lo Spezia allenato da Leonardo Semplici.

L’allenatore rossonero analizza la partita: “Ci è mancata continuità durante la gara, ci serviva più ritmo e velocità. Prestazione non per le nostre possibilità”.

La testa però non deve rimanere sulla sconfitta. C’è una semifinale di ritorno da preparare contro l’Inter, anche per riavere quell’onore della prestazione, completamente sparito tra Mercoledì e Sabato.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche delle condizioni di alcuni assenti oggi: “Oggi sono rimasti a casa chi non era in grado di giocare oggi, ma che potrebbero esserci martedì e stiamo facendo di tutto per recuperarli. Anche i cambi di oggi erano in quella direzione”.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Pioli inoltre ha confermato la probabile presenza da titolare contro l’Inter Martedì. Dovrebbe esserci anche Krunic dall’inizio, mentre Messias partirà dalla panchina.

Certamente un limite palesato dai rossoneri è quello di riuscire a sbloccare le partite. Cosa confermata anche dallo stesso Stefano Pioli. Inoltre oggi sono mancati anche il ritmo e la qualità nel gioco e nei singoli.

La partita con l’Inter diventa quasi fondamentale. Pioli crede in un’impresa quasi impossibile. In campionato il cammino è abbastanza compromesso e ora si dovranno fare più punti possibili, da qui alle fine.