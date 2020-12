Spezia-Lazio Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 5-12-2020

Spezia-Lazio, gara valida per la 10° giornata di Serie A in programma sabato 5 dicembre (ore 15:00), sarà visibile in diretta tv su Sky in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 251 del satellite). Sorprendente avvio di stagione per lo Spezia di Vincenzo Italiano, voglioso di stupire ancora; dopo il tonfo casalingo contro l’Udinese, la Lazio di Inzaghi è chiamata al pronto riscatto in campionato.

Sabato 5 dicembre si disputerà Spezia–Lazio, gara valevole per la 10° giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 15 all’Orogel Stadium– Dino Manuzzi di Cesena. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Il neopromosso Spezia ha sorpreso tutti in questo primo scorcio di campionato. I ragazzi guidati da Vincenzo Italiano, giovane allenatore con alle spalle già tre promozioni consecutive (Arzignano Valchiampo dalla D alla C, Trapani dalla C alla B, Spezia dalla B alla A), hanno espresso sin qui un gioco piacevole, fatto di intensità, attacco degli spazi, coraggio e organizzazione tattica.

Doti e armi non comuni per una neopromossa che deve lottare per salvarsi. Italiano ha saputo inculcare ai suoi una mentalità propositiva e offensiva, anche contro le big.

Gli aquilotti hanno racimolato 10 punti in 9 partite e sono reduci da 3 risultati utili consecutivi. Vittoria al Ciro Vigorito nella sfida tra neopromosse contro il Benevento. Poi due pareggi con Atalanta (0-0) e Cagliari (2-2).

L’ultimo pareggio alla Sardegna Arena è arrivato allo scadere del tempo, con il rigore trasformato da M’Bala Nzola. Sabato prossimo la sfida con la Lazio si preannuncia ancora più impegnativa ma il morale della squadra bianconera è molto alto.

Archiviato l’impegno di Champions League con il pareggio strappato a Dortmund, adesso la Lazio di Simone Inzaghi può concentrarsi per l’impegno di sabato pomeriggio in trasferta a Cesena contro lo Spezia.

Ottimo il cammino europei dei biancocelesti, un pò travagliato quello in campionato. 14 punti sin qui ottenuti e nona posizione in classifica in coabitazione con un’altra squadra impegnata in Champions League, l’Atalanta.

Vittorie e pareggi insperati raggiunti all’ultimo secondo (vedi vittoria contro il Torino e il pareggio all’Olimpico con la Juve, sempre in zona Caicedo) e clamorosi tonfi (sconfitte con Sampdoria e Udinese).

Inaspettato proprio l’ultimo stop in campionato di domenica scorsa, con i friulani che avevano chiuso il primo tempo già sul 2-0.

Il pareggio in Champions con il Borussia Dortmund ha permesso alla Lazio di dimenticare in fretta il black-out di domenica e di riempire il serbatoio biancoceleste di energie positive in vista del prossimo impegno. E’ necessario iniziare a correre anche, e soprattutto, in campionato, già a partire dalla gara con lo Spezia.

Le ultime sulle formazioni di Spezia-Lazio

Parecchi assenti in casa Spezia (out Dell’Orco, Verde, Ramos, Mattiello, Capradossi e Galabinov) ma Vincenzo Italiano è pronto ad affidarsi ai giocatori che fin qui hanno dimostrato grandi capacità e qualità.

Nel 4-3-3 in porta ci sarà Provedel, con Terzi ed Erlic (ballottaggio con Chabot) centrali di difesa e Ferrer (in pole su Sala) e Bastoni a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo conferma per il terzetto composto da Estevez, Matteo Ricci e Maggiore.

Dalla panchina Bartolomei. Per Pobega difficile il recupero già per sabato. In avanti Gyasi e Farias completeranno il reparto offensivo con Nzola.

Solito 3-5-2 per gli uomini di Simone Inzaghi. Pepe Reina dovrebbe nuovamente vincere il ballottaggio con Strakosha. Recuperato Luiz Felipe che potrebbe partire dal 1′ minuto per affiancare Acerbi e Radu.

Sulle fasce in pole Lazzari e Fares, mentre a centrocampo Lucas Leiva sarà sostenuto da Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Non sono esclusi, però, cambiamenti in mezzo al campo, con Akpa-Akpro e Pereira che potrebbero far rifiatare il regista brasiliano e il fantasista spagnolo.

In avanti Caicedo potrebbe scalzare inizialmente Correa per far coppia con Immobile. Ancora ai box Proto, Lulic e Muriqi.

Probabili formazioni di Spezia-Lazio

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, L.Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All. S.Inzaghi

Come vedere Spezia-Lazio in Diretta TV e Streaming

Spezia-Lazio, gara valida per la 10° giornata di Serie A in programma sabato 5 dicembre (ore 15:00), sarà visibile in diretta tv su Sky in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 251 del satellite).

Si potrà seguire la partita anche in diretta streaming tramite Sky Go sul proprio pc o notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android.

Dove ascoltare la radiocronaca di Spezia-Lazio

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia–Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Radio Sei, Centro Suono Sport e S.S. Lazio Style Radio.

La radiocronaca della partita potrà essere ascoltata su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitati ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Spezia-Lazio

Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra Spezia e Lazio. Da segnalare solo un’amichevole disputata il 24 luglio 2013 e terminata con un successo laziale per 3-0 (Ederson e doppietta di Rozzi).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS