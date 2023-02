Spezia-Juventus, dove vedere il match valido per la 23ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 19 febbraio alle 18:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Spezia- Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Spezia-Juventus, 23esima giornata della Serie A 2022/23

Una sfida importantissima per entrambe le formazioni. Lo Spezia deve cominciare a fare punti, visto che ora il suo divario dalla zona salvezza si è assotigliato in maniera preoccupante: 2 punti la dividono dal Verona, formazione in rimonta che viene da 8 punti nelle ultime cinque sfide, il doppio rispetto ai liguri.

Vista la situazione la società ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Luca Gotti. Per la sfida contro i bianconeri si è deciso di affidare ad interim la guida a Fabrizio Lorieri, secondo di Gotti per tutta la stagione. Il nome del nuovo tecnico sarà confermato nelle prossime settimane.

Liguri, quindi, costretti a fare punti. Non sono ammessi ulteriori errori. Di fronte avranno però una Juventus che si è ripresa dalla ultime batoste contro Napoli e Monza, venendo da due vittorie consecutive senza subire reti contro Salernitana in trasferta e Fiorentina in casa.

Il tecnico Allegri non ha voluto girare intorno alla questione penalizzazione. Ha chiesto ai suoi ragazzi di fare più punti possibili da qui fino alla fine. Sanno che i margini di errori sono ristretti, i punti da recuperare sono tanti. Ma comunque non è impossibile il recupero, visto il ritmo non proprio forte che sta avendo il plotone che segue a distanza il Napoli.

Guarda Spezia-Juventus in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!Juventus

Spezia Juventus, dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Spezia-Juventus

Spezia-Juventus Data: 19 febbraio

19 febbraio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Spezia-Juventus , match della 23ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Spezia-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Spezia-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

La telecronaca di Spezia-Juventus è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Spezia Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Spezia Juventus, le ultimissime

Uno Spezia che promuove il nuovo arrivato Shomurodov dal primo minuto, lasciando in panchina N’Zola. A centrocampo la rapidità di Agudelo nel dribbling e la tecnica Bourabia fanno la differenza per la formazione ligure. In difesa di fronte a Dragowski spazio per Wisniewski accompagnato ai lati da Amian e Nikolaou.

La Juventus di Allegri porta in Liguria un 3-5-2 con le doppie punte Di Maria e Kean. A centrocampo conferma per Fagioli, e Rabiot, con Locatelli come perno centrale. Sulle fasce da una parte Kostic, dall’altra De Sciglio. In difesa spazio per il ruolo da titolare per Rugani, attorniato da Danilo e Alex Sandro.

Spezia Juventus, le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore: Lorieri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. Allenatore: Allegri