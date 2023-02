Spezia-Juventus Allegri: “Domani gara difficile, Chiesa è molto affaticato, i numeri non possono essere messi in discussione.”

La Juventus torna a concentrarsi in campionato dopo l’amaro 1-1 rimediato nel match di Europa League contro in Nantes. Gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno vedersela contro lo Spezia, avidi di far punti per uscire dalla problematica situazione di classifica.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni alla stampa nel giorno della vigilia del match contro lo Spezia. Queste le sue parole: “Bisogna continuare ad avere ben chiari quelli che sono i nostri obiettivi, domani sarà una gara complicata proprio come quelle contro il Napoli o l’Atalanta, lo Spezia è una squadra che crea molto, dovremmo essere molto bravi nella gestione della palla. Dovremmo fare una partita con un alto livello di concentrazione e determinazione.”

Il tecnico ha poi proseguito sull’indisponibilità di Federico Chiesa “Chiesa domani sarà lasciato a casa, certi ritmi sono sostenibili per chi ha un alto minutaggio nelle gambe, lui ha fatto due partite in quattro giorni, è apparso molto affaticato, normale che sia così dopo 10 mesi senza giocare.”

Allegri ha poi chiarito la situazione che lo ha visto molto arrabbiato durante l’ultima intervista fatta: “Non sono nervoso, mi dà fastidio quando qualcuno fischia senza motivo. L’altra sera magari è potevo evitare di reagire come ho reagito, ma non si può parlare a vuoto su cose che non hanno un senso. Io posso accettare che sono scarso, che le mie squadre fanno schifo, ma non si possono discutere i numeri.”

Il tecnico livornese ha poi annunciato i tre titolari per la gara di domani “Domani giocheranno sicuramente Perin, Kean e Rugani. Per quanto riguarda gli altri valuterò domani.”