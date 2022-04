Spezia-Inter 1-3, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-3 per l’Inter il match contro lo Spezia valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Brozovic, Lautaro e Sanchez. Non basta allo spezia il gol di Maggiore.

Vittoria di maturità: “Questi 3 punti sono davvero molto importanti. Il primo tempo è stato molto bloccato, ma siamo stati bravi a sfruttare l’episodio. Inizio ripresa brutto, ma per il resto vittoria meritata”.

Cambi: “Dopo tanto tempo sono tornato ad avere tutta la rosa, anche Caicedo sta facendo bene e meriterebbe minutaggio. Questi significa tanto per un tecnico”.

Modello di gioco: “A noi piace andare in verticale. Nel brutto mese di febbraio lo abbiamo fatto meno, però comunque anche in quel mese non sono mancate le occasioni create e gli spunti offensivi”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Coppie di attaccanti: “Tutti quanti anche a coppie invertite sono compatibili tra di loro. Volta per volta cercherò di scegliere la coppia più funzionale. Oggi a segno Lautaro e Sanchez, ma anche Correa e Dzeko si sono comportati benissimo. Scelta difficile in vista del derby, prossimi allenamenti decisivi per una nuova scelta”.

Gosens: “Robin già oggi poteva subentrare. Con lui abbiamo fatto un percorso ben preciso di riabilitazione, e a poco a poco meriterà di esserci”

D’ambrosio: “Danilo ogni volta che l’ho chiamato in causa non ha sbagliato una partita. Su di lui ci posso contare e come. Giocatore fondamentale per il nostro proseguo”.

Pressione e impegni ravvicinati: “Quando sei l’Inter devi essere abituata a questi ritmi. Abbiamo affrontato un periodo impegnativo a dir poco, nel quale abbiamo perso dei punti, ma è anche parte del percorso”.