Sparta Praga-Milan, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Proveremo a vincere”.

Stefano Pioli si presenta ai microfoni alla vigilia della sfida con lo Sparta Praga. Sulla partita di domani il tecnico rossonero si esprime così: “Domani andrà in campo una squadra che darà il massimo e che proverà a vincere”.

Per lui tutti i ragazzi della rosa fanno parte del progetto e domani ci sarà l’occasione per chi ha avuto meno spazio di giocarsi le sue carte.

Prosegue il recupero di Ibrahimovic e l’ex tecnico di Lazio e Inter punta a riaverlo a disposizione il più presto possibile.

Sparta Praga-Milan

Leao invece per domani è recuperato e il tecnico rossonero ha dichiarato che vorrebbe, se possibile fargli giocare uno spezzone di partita. Il tecnico rossonero inoltre si dice soddisfatto delle ultime prestazioni di Gabbia e Tonali.

L’allenatore del Milan su Bennacer dice che domani non sarà convocato, ma Venerdì tornerà in gruppo e sarà a disposizione per la partita contro il Parma.

