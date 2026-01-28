Sorteggio Spareggi e Ottavi Europa League: dove vederlo e regolamento

Giovedì 29 si chiude la fase a Girone di Europa League ed il 30 ci sarà a Nyon in Svizzera il sorteggio degli spareggi che decideranno le 8 squadre che raggiungeranno agli ottavi le prime 8 classificate nella fase a Girone.

Non saranno infatti solo le prime 8 classificate nella fase a Girone a proseguire il proprio cammino in Europa League. Con il nuovo formato a girone unico, anche le squadre classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto avranno la possibilità di restare in corsa, ma dovranno passare attraverso l’insidioso turno dei playoff.

La fase a Girone si chiuderà ufficialmente giovedì 29 gennaio, data che definirà la classifica finale del girone unico. Le prime otto squadre otterranno l’accesso diretto agli ottavi di finale, in programma a marzo, evitando così uno spareggio potenzialmente decisivo.

Accanto a loro, avanzeranno anche le formazioni che riusciranno a piazzarsi tra la nona e la ventiquattresima posizione. Questi club saranno chiamati a disputare i playoff a eliminazione diretta in programma a febbraio dai quali emergeranno le altre otto squadre qualificate agli ottavi.

Il nuovo regolamento rende dunque la corsa europea più lunga e combattuta, con un numero elevato di squadre ancora in gioco fino all’ultima giornata e una distinzione netta tra chi potrà riposare e chi, invece, dovrà guadagnarsi la qualificazione passando dagli spareggi.

Anche per la stagione 2025/2026 è stato confermato il regolamento introdotto nelle ultime edizioni, che farà da base al sorteggio dei playoff di Europa League, in programma il 30 gennaio alle ore 13:00. L’urna vedrà coinvolte sedici squadre, pronte a contendersi gli ultimi posti disponibili per raggiungere gli ottavi di finale, già riservati alle prime otto classificate del girone unico.

Il sorteggio degli spareggi di Europa League si svolgerà, come da tradizione, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Le sfide valide per i playoff verranno disputate nel mese di febbraio e serviranno a definire il quadro completo della fase a eliminazione diretta. Da questi incroci emergeranno le squadre che accederanno agli ottavi della competizione, vinta nella scorsa primavera dal Tottenham.

Dove vedere il Sorteggio di Europa League in diretta TV e streaming

Il sorteggio dei playoff di Europa League sarà trasmesso in diretta TV e streaming, permettendo a tifosi e appassionati di seguirlo anche in assenza della propria squadra del cuore. L’evento sarà visibile sui canali di Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW, piattaforme che garantiranno la copertura completa dell’evento.

Non solo pay TV. La UEFA offrirà infatti la possibilità di seguire il sorteggio gratuitamente attraverso il sito ufficiale e l’app ufficiale dell’organo di governo del calcio europeo. Una soluzione accessibile a tutti, pensata per ampliare la platea e consentire agli appassionati di non perdere uno dei momenti chiave della competizione.

Grazie a questa doppia opzione, tra TV tradizionale e streaming online, il sorteggio dei playoff sarà facilmente fruibile su qualsiasi dispositivo, in tempo reale e senza restrizioni.

Come funziona il sorteggio dei playoff di Europa League

I sedici club qualificati ai playoff vengono accoppiati in base alla posizione finale ottenuta nel girone unico. Il meccanismo prevede la creazione di otto coppie, suddivise tra teste di serie e non teste di serie, seguendo uno schema prestabilito.

Nel dettaglio, le squadre classificate al 9° e 10° posto affrontano una formazione arrivata al 23° o 24° posto. Chi chiude all’11° o 12° posto viene abbinato alle squadre classificate tra 21° e 22°, e così via, secondo un criterio che premia il miglior piazzamento ottenuto nella fase campionato.

Questo sistema rende la posizione finale in classifica determinante, poiché limita in modo significativo il numero di avversari possibili. Ogni squadra qualificata ai playoff può infatti essere sorteggiata solo contro due potenziali avversarie, rendendo il tabellone più prevedibile ma al tempo stesso estremamente strategico.

Il nuovo format continua quindi a valorizzare il rendimento nel girone unico, trasformando ogni punto conquistato nella prima fase in un vantaggio concreto in vista degli scontri diretti.

Nel sorteggio dei playoff di Europa League non sono previsti vincoli legati alla nazionalità delle squadre coinvolte. Questo significa che, qualora due club della stessa federazione si qualifichino agli spareggi, possono essere regolarmente abbinati l’uno contro l’altro senza alcuna limitazione.

Allo stesso modo, il regolamento consente che una squadra qualificata ai playoff possa ritrovare un’avversaria già affrontata durante il girone unico. Non esistono quindi paletti né per i derby nazionali né per i remake delle sfide della fase campionato.

Questa impostazione rende il sorteggio più aperto e imprevedibile, aumentando la possibilità di incroci immediati ad alta tensione e riducendo il peso dei criteri geografici o storici. L’unico vero fattore determinante resta la posizione finale in classifica, che influisce esclusivamente sulla fascia di sorteggio e sul numero di avversari potenziali.

