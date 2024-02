Sorteggio Ottavi Conference League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 23-2-2024

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League con il sorteggio di Nyon e gli avversari della Fiorentina, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League.

Il calcio italiano sarà grande protagonista, visto che l’unica squadra in corsa ha superato il turno della fase a gironi qualificandosi agli ottavi di finale.

Infatti, sarà del roster la Fiorentina, qualificatasi come prima classificata del proprio gruppo nella fase a gironi e già finalista della scorsa edizione, nonché tra le possibili candidate alla vittoria finale.

I toscani sono in prima fascia e possono pescare una tra Ajax, Dinamo Zagabria, Maccabi Haifa, Molde, Olympiacos, Servette, Sturm Graz e Royale Union Saint-Gilloise, che si sono qualificate solo dopo aver superato il turno degli spareggi Play-off.

Le altre squadre partecipanti saranno Aston Villa, Brugge, Fenerbahçe, Lille, Maccabi Tel Aviv, PAOK Salonicco e Viktoria Plzen.

La finale si disputerà il 29 maggio all’AEK Arena di Atene.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Conference League:

Le squadre saranno suddivise in due urne: la prima urna è costituita dalle squadre che hanno conquistato la qualificazione superando gli spareggi dei Play-off; mentre la seconda urna è costituita dalle prime classificate della fase a gironi, che giocheranno le sfide di ritorno in casa. Ovviamente, le squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Conference League:

Vincitrici dei gironi (teste di serie)

Aston Villa (ENG)

Club Brugge (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

Fiorentina (ITA)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzeň (CZE)

Vincitrici spareggi fase a eliminazione diretta (non teste di serie)

Ajax (NED)

Dinamo Zagabria (CRO)

Maccabi Haifa (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Servette (SUI)

Sturm Graz (AUT)

Union SG (Bel)

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Conference League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Ottavi di finale Conference League 2023-2024

: Sorteggio Ottavi di finale Conference League 2023-2024 Data : Venerdì 23 Febbraio 2024

: Venerdì 23 Febbraio 2024 Orario : 13:00

: 13:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli Ottavi di finale di Conference League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli Ottavi di finale di Conference League in diretta streaming live.

L’andata è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 marzo.