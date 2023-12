Sorteggio Ottavi Champions League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 18-12-2023

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Inter, Napoli e Lazio, che sarà visibile in diretta tv su Canale 20 HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Amazon Prime Video, Mediaset Play e Sky Go.

Alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League.

Tre squadre italiane su quattro si sono qualificate agli ottavi di finale, ma tutte come seconde classificate.

Infatti, l’Inter finalista della scorsa stagione ha chiuso dietro alla Real Sociedad, la Lazio ha dovuto arrendersi all’Atletico Madrid e il Napoli non è riuscito a tenere il passo del Real Madrid.

Non sarà certamente un sorteggio facile per le italiane, visto che le altre avversarie nel roster delle teste di serie sono il Real Madrid e il Manchester City campione in carica, che hanno chiuso a punteggio pieno, la temibile corrazzata del Bayern Monaco e il nuovo spettacolare Arsenal.

In seconda fascia ci sono anche la sorpresa Copenaghen, lo storico PSV Eindhoven, le ormai certezze Porto e Lipsia e, a sorpresa, anche il PSG.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Champions League:

Le squadre saranno suddivise in due fasce: la prima costituita dalle vincitrici dei propri gironi, la seconda con le seconde classificate. Ovviamente, le squadre che hanno disputato lo stesso girone e squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Champions League:

Vincitrici dei gironi (teste di serie)

Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

Barcellona

Seconde classificate (non teste di serie)

Copenaghen

PSV Eindhoven

Napoli

Inter

Lazio

PSG

Lipsia

Porto

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Ottavi di finale Champions League 2023-2024

: Sorteggio Ottavi di finale Champions League 2023-2024 Data : Lunedì 18 Dicembre 2023

: Lunedì 18 Dicembre 2023 Orario : 12:00

: 12:00 Canali TV : Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Amazon Prime Video (app), Mediaset Play (app), Sportmediaset.it (sito), Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 20 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League in diretta streaming live.

Mentre è possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page, e su Amazon Prime Video, utilizzando l’applicazione sui dispositivi mobili o su pc.

Calendario e date Ottavi di finale Champions League:

Andata: 13/14/20/21 febbraio 2024 

Ritorno: 5/6/12/13 marzo 2024