Sorteggio Gruppi Mondiali Qatar dove vederlo in TV e diretta Streaming live 1-4-2022

Sorteggio gironi dei Mondiali Qatar dove vederli in diretta TV e streaming. Il sorteggio si svolgerà venerdì 1 aprile a Doha alle ore 18 (19 ore locali) e sarà visibile in chiaro su Rai 2 ma anche su Raiplay e sul canale YouTube ufficiale della UEFA.

Domani, a Doha, si svolgeranno i sorteggi per la fase a gironi del mondiale di Qatar 2022 che, per la prima volta nella storia della competizione, si svolgeranno in autunno ed inizieranno il 18 novembre. Come è già noto, verranno svelati gli otto gruppi con all’interno le quattro squadre che si sfideranno durante la fase a gironi per poi proseguire con le fasi ad eliminazione diretta.

Per adesso le squadre saranno, in totale, 32 e sarà l’ultimo Mondiale con questo numero perché, dall’edizione del 2026, le Nazioni diverranno 48. I gruppi sono otto ed il Qatar, esordiente ed organizzatore del torneo, sarà sicuramente posizionato nel girone A. Come sempre, ci sarà la divisione delle nazioni in quattro urne, a seconda del proprio ranking UEFA.

Nella prima urna, naturalmente, ci saranno le prime sette squadre del ranking. Le squadre che hanno una posizione che va dall’8 alla 15 saranno nella seconda urna, quelle dalla 16 alla 23 nella terza, mentre nella quarta andranno le nazionali che vanno dalla posizione 24 alla 28. Come di regola, in un girone ci possono essere massimo due squadre europee mentre per gli altri continenti al massimo una.

Tante le grandi escluse alla competizione. Oltre l’Italia, che fallisce per la seconda volta la qualificazione ai Mondiali, tra le europee non ci sarà neanche la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. Fuori anche il Cile e la Colombia. Non raggiungono i mondiali, in Africa, la Nigeria di Victor Osimhen e l’Egitto di Mohamed Salah.

Dove seguire in diretta TV e streaming i sorteggi

Evento : Sorteggi Mondiali Qatar 2022

: Sorteggi Mondiali Qatar 2022 Data : 1 aprile

: 1 aprile Orario : 18 (19 ore locali)

: 18 (19 ore locali) Canali TV : Rai 2

: Rai 2 Streaming: Raiplay, YouTube

Nonostante la mancata qualificazione della Nazionale, la Rai aveva già acquistato i diritti tv per i Mondiali. Per questo motivo che i sorteggi , che si disputeranno alle ore 18 italiane, saranno visibili in chiaro su Rai 2 e sarà possibile seguirli anche sulla piattaforma Raiplay scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Anche la FIFA, però, renderà fruibile i sorteggi mettendo a disposizione la diretta sul proprio canale ufficiale YouTube.

Mondiali Qatar 2022, le quattro urne

Ecco le quattro fasce per il sorteggio:

Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Qatar Olanda, Messico, Danimarca, Germania, USA, Svizzera, Uruguay, Croazia Senegal, Iran, Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia Canada, Camerun, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, più tre da determinare (una tra Galles/Scozia/Ucraina, una tra Costa Rica/Nuova Zelanda, una tra Australia/Emirati Arabi Uniti/Perù)

Da monitorare anche la situazione dell’Ucraina che sarebbe dovuta scendere in campo a marzo, per i playoff contro la Scozia, ma l’incontro è stato rimandato a causa della guerra in atto. Si attendono anche gli esiti dei restanti spareggi degli altri continenti che completeranno la griglia delle urne.