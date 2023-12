Sorteggio gironi Europei 2024: Italia nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania

Ad Amburgo in Germania, alle ore 18.00 è stato svolto il sorteggio degli Europei 2024. L’Italia ha pescato Spagna, Croazia e Albania nel Gruppo B

In Germania, ad Amburgo, si è svolto il sorteggio per la formulazione dei gruppi della fase a gironi degli Europei, in programma in terra alemanna nell’estate del 2024.

L’Italia partiva dalla quarta fascia, nonostante il titolo di Campione d’Europa in carica, e, purtroppo, ha vissuto un’urna non proprio facilissima.

Infatti, gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo B con la Spagna, una delle grandi favorite per la vittoria finale, la sempre competitiva ad alti livelli Croazia e una delle sorprese di quest’ultimo decennio calcistico internazionale, l’Albania.

I padroni di casa, invece, sono nel Gruppo A con Scozia, Ungheria e Svizzera, così come è andata di lusso al Belgio, nel Gruppo E con Slovacchia, Romania e la seconda vincitrice dei Play-off.

Molto equilibrato anche il Gruppo D, dove la Francia dovrà sfidare Olanda, Austria e la prima vincitrice dei Play-off, mentre l’Inghilterra è nel Gruppo C con Slovenia, Danimarca e Serbia.

Infine, potrebbe regalare qualche sorpresa l’ultimo girone, il Gruppo F, dove il Portogallo sfiderà Turchia, Repubblica Ceca e la terza vincitrice derivante dagli spareggi.

Ecco tutti i gruppi e i gironi degli Europei 2024:

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

GRUPPO D: Vincitrice Play-off A, Olanda, Austria, Francia

GRUPPO E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitrice Play-off B

GRUPPO F: Turchia, Vincitrice Play-off C, Portogallo, Repubblica Ceca