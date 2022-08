Sorteggio gironi Europa League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 26-8-2022

Sorteggio gironi Europa League dove vederlo in TV e diretta Streaming: Roma e Lazio, inserite in prima fascia, vogliono conoscere il proprio destino.

Entra nel vivo la UEFA Europa League 2022/23: domani, ad Istanbul, si conoscerà la composizione degli otto gironi della seconda competizione continentale per squadre di club. A rappresentare l’Italia, le due squadre della capitale: Roma e Lazio.

I giallorossi, guidati in panchina da José Mourinho, sono anche l’ultima squadra tricolore ad aver vinto un trofeo europeo. Stiamo parlando della prima edizione di Conference League, svoltasi lo scorso anno, che ha visto la “Lupa” imporsi sul Feyenoord nell’atto finale, grazie a un gol di Zaniolo.

L’obiettivo è compiere un ulteriore step verso quella dimensione internazionale auspicata dai Friedkin, e gli innesti di giocatori del calibro di Dybala, Matic e Wijnaldum, favorirà la crescita della squadra.

La Lazio di Sarri ritrova l’Europa League, dopo che lo scorso anno era stata estromessa dal Porto, nel turno antecedente agli ottavi di finale. Obiettivo è cercare di migliorare quel risultato. I biancocelesti hanno le potenzialità per riuscire ad arrivare nel lotto delle finaliste, e mister Sarri ha già sollevato il trofeo, nel 2019, quando era alla guida del Chelsea.

Le due squadre sono inserite in prima fascia, ma le insidie, disseminate qua e là, non mancano: Monaco, Feyenoord (finalista di Conference), Rennes e Real Sociedad in seconda fascia; Betis, Friburgo e le sorprendenti Union Berlino e Bodo Gilmt in terza; Nantes e Trabzonspor in quarta.

Le nostre due formazioni rientrano nel lotto delle favorite, ma non sarà

Sorteggio gironi Europa League 2022: dove vederli in diretta tv e streaming live

Evento: sorteggio gironi Europa League

Data: 26-08-2022

Orario: 13:00

Luogo: Istanbul

Diretta tv: Sky Sport 24, Sky Sport Uno

Diretta streaming: Dazn, Now Tv

Il sorteggio dei gironi di Europa League è previsto per domani, 26 agosto, alle ore 13:00 italiane. Come per i sorteggi di Conference, in programma alle 14:00, la diretta tv dell’evento sarà garantita da Sky, attraverso i canali Sky Sport 24 e Sky Calcio Uno.

Lo streaming sarà visibile attraverso la piattaforma Dazn o l’app Now TV, collegata a Sky.

Europa League: le regole del sorteggio

Alla competizione partecipano trentadue squadre, suddivise in otto gironi. Dieci si qualificano perché piazzate nel proprio campionato, altre tre perché vincitrici della coppa nazionale, le restanti perché retrocesse dai preliminai di Champions League e/o vincitrici dei playoff. Queste trentadue formazioni vengono suddivise in quattro fasce, determinate dal coefficiente UEFA.

Il sorteggio non può abbinare squadre appartenenti alla medesima federazione, così come è previsto che i gironi vengano divisi in rossi (A-D) e blu (E-H), per consentire alle squadre di uno stesso Paese, impegnate in una diversa fascia oraria (18:45, 21:00) di avere un’adeguata visibilità televisiva.

Al termine della fase a gruppi, le vincenti accedono subito agli ottavi di finale; le seconde disputano un playoff con le terze classificate della Champions, per avere accesso ai medesimi; le terze classificate affrontano le seconde dei gironi di Conference per accedere agli ottavi di questa competizione.

Europa League: le fasce

Prima fascia: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Stella Rossa, Dynamo Kiev, Olympiakos

Seconda fascia: Feyenoord, PSV, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmoe, Ludogorets

Terza fascia: Sheriff, Betis, Midtjylland, Bodo Glimt, Ferencvaros, Unon Berlino, Friburgo, Fenerbahce

Quarta fascia: Nantes, HJK, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zurigo, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor