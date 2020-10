Sorteggio Gironi Europa League Diretta TV-Streaming Live 2-10-2020

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti della fase a gironi di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Napoli, Roma e Milan, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti della fase a gironi di Europa League.

Saranno tre le squadre italiane che proveranno a difendere la bandiera del tricolore, anche se c’è stato il rischio di averne una in meno, visto che il Milan ha avuto la meglio del Rio Ave nell’ultimo turno dei preliminari solo dopo la batteria dei calci di rigore, durante la quale c’è quasi stato il record assoluto.

In precedenza, i rossoneri avevano superato gli altri due turni preliminari eliminando prima gli irlandesi dello Shamrock Rovers e poi i norvegesi del Bodo-Glimt.

Le altre due squadre che potrà contare l’Italia sono Napoli, vincitore della Coppa Italia, e la Roma, che ha concluso la scorsa stagione piazzandosi al quinto posto in classifica.

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19, almeno per il momento, le partite disputeranno a porte chiuse e sono state confermate le cinque sostituzioni a partita, ma con distinte di ventitré giocatori.

La fase a gironi inizierà il 22 ottobre e la finale è prevista il 26 maggio 2021 alla Pge Arena Gdańsk di Danzica, in Polonia, che avrebbe dovuto ospitare la finale della scorsa edizione, poi saltata e spostata in Germania nell’inedita Final Eight vinta dal Siviglia.

Regolamento Sorteggio Gironi Europa League:

Gli accoppiamenti della fase a gironi di Europa League si stabiliscono attraverso urne, in cui sono presenti le squadre divise per teste di serie, mediante il coefficiente oppure tramite le squadre qualificate dagli spareggi dei preliminari e per piazzamento in campionato o vittoria coppa nazionale.

Le squadre saranno divise in quattro fasce e ciascuno dei dodici gruppi conterrà una squadra di ogni fascia al termine del sorteggio.

Ovviamente, nei gironi non potranno affrontarsi squadre della stessa federazione nazionale e, inoltre, durante la cerimonia sarà premiato il miglior giocatore della scorsa edizione.

Le squadre nel Sorteggio Gironi Europa League:

ESP (3): Villarreal, Real Sociedad, Granada*

ENG (3): Leicester, Arsenal, Tottenham Hotspur*

ITA (3): Napoli, Roma, AC Milan*

BEL (3): Royal Antwerp, Gent**, Standard Liège*

NED (3): Feyenoord, AZ Alkmaar***, PSV Eindhoven*

AUT (3): Wolfsberg, Rapid Wien***, LASK*

CZE (3): Sparta Praha, Slavia Praha**, Slovan Liberec*

GER (2): Leverkusen, Hoffenheim

FRA (2): LOSC, Nice

POR (2): Braga, Benfica***

SCO (2): Celtic*, Rangers*

CRO (2): Dinamo Zagreb*, Rijeka*

GRE (2): PAOK**, AEK Athens*

ISR (2): Maccabi Tel-Aviv**, Hapoel Beer-Sheva*

BUL (2): Ludogorets*, CSKA-Sofia*

RUS (1): CSKA Moskva

UKR (1): Zorya Luhansk

TUR (1): Sivasspor

CYP (1): Omonoia**

SUI (1): Young Boys*

SRB (1): Crvena zvezda*

NOR (1): Molde**

AZE (1): Qarabağ*

ROU (1): CFR Cluj*

POL (1): Lech Poznań*

IRL (1): Dundalk*

18 qualificate di diritto

* 21 vincitrici degli spareggi

** 6 squadre sconfitte agli spareggi di UEFA Champions League

*** 3 squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League

Come vedere Sorteggio Gironi Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Il Sorteggio Gironi Europa League sarà trasmesso in diretta Tv Sky Sport 1 HD Canale 201 per gli abbonati a Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il Sorteggio in diretta streaming live.

Calendario e date Gironi Europa League:

Fase a gironi

Prima giornata: 22/10/2020

Seconda giornata: 29/10/2020

Terza giornata: 05/11/2020

Quarta giornata: 26/11/2020

Quinta giornata: 03/12/2020

Sesta giornata: 10/12/2020

Fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale: 18/02/2021–25/02/2021

Ottavi di finale: 11/03/2021–18/03/2021

Quarti di finale: 08/04/2021–15/04/2021

Semifinali: 29/04/2021–06/05/2021

Finale: 26/05/2021

