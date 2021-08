Sorteggio Gironi Conference League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 27-8-2021

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti della fase a gironi di Conference League con il sorteggio di Istanbul e gli avversari della Roma, che sarà visibile in diretta tv su Eurosport HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi DAZN e Sky Go.

Alle ore 14.30 a Istanbul, in Turchia, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti della fase a gironi di Conference League.

Sarà solo una la squadra italiana che proverà a difendere la bandiera del tricolore, la Roma, che si è qualificata a questa nuova competizione, la terza coppa europea, dopo aver battuto il Trabzonspor nella fase preliminare dei Play-off.

La fase a gironi inizierà il 16 settembre e la finale è prevista il 25 maggio 2022 all‘Arena Kombëtare di Tirana, in Albania, conosciuta anche come Air Albania Stadium.

Si ricorda che la vincente della competizione si qualificherà automaticamente, per diritto di campione, alla prossima edizione di Europa League 2022-2023.

Il regolamento prevede che, per accedere alla fase finale, cioè ad eliminazione diretta, le seconde classificate di ogni girone dovranno affrontare le terze classificate dei gruppi di Europa League.

Regolamento Sorteggio Gironi Conference League:

Gli accoppiamenti della fase a gironi di Conference League si stabiliscono attraverso urne, in cui sono presenti le squadre divise per teste di serie, mediante il coefficiente oppure tramite le squadre qualificate dagli spareggi dei preliminari e per piazzamento in campionato o vittoria coppa nazionale.

Le squadre saranno divise in quattro fasce e ciascuno dei otto gruppi conterrà una squadra di ogni fascia al termine del sorteggio.

Ovviamente, nei gironi non potranno affrontarsi squadre della stessa federazione nazionale e, inoltre, durante la cerimonia sarà premiato il miglior giocatore della scorsa edizione.

Le squadre nel Sorteggio Gironi Conference League:

Prima fascia: Roma, Tottenham, Slavia Praga, Copenaghen, Basilea, Gent, AZ, LASK

Seconda fascia: Rennes, Feyenoord, PAOK Salonicco, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Cluj

Terza fascia: Zorya, Alashkert, Vitesse, Jablonec, CSKA Sofia, Union Berlino, Slovan Bratislava, Flora

Quarta fascia: Bodo-Glimt, Anorthosis, Maccabi Haifa, HKJ, Lincoln, Kairat, Randers, Mura

Come vedere Sorteggio Gironi Conference League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Gironi Conference League 2021-2022

: Sorteggio Gironi Conference League 2021-2022 Data : Venerdì 27 Agosto 2021

: Venerdì 27 Agosto 2021 Orario : 14:30

: 14:30 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), Eurosport.it (sito) e Uefa.com (sito)

Il Sorteggio Gironi Conference League sarà trasmesso in diretta Tv Sky Sport 1 HD Canale 201 per gli abbonati a Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il Sorteggio in diretta streaming live.

Calendario e date Gironi Conference League:

Il calendario della stagione

Date fase a gironi

Giornata 1: 16 settembre

Giornata 2: 30 settembre

Giornata 3: 21 ottobre

Giornata 4: 4 novembre

Giornata 5: 25 novembre

Giornata 6: 9 dicembre

Eliminazione diretta

Sorteggio spareggi fase ad eliminazione diretta: 13 dicembre

Spareggi fase ad eliminazione diretta: 17 e 24 febbraio

Sorteggio ottavi di finale: 25 febbraio

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo

Sorteggi quarti di finale e semifinali: 18 marzo

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio (National Arena, Tirana)

