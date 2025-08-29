Sorteggio Europa League: le avversarie di Roma e Bologna

Europa League 2025-2026: sorteggio fase a Girone, le avversarie di Roma e Bologna

Dopo il sorteggio della fase campionato di Champions League di ieri a Montecarlo oggi è stata la volta dell’Europa League 2025-2026.

Sono stati definiti gli accoppiamenti che stabiliranno il cammino delle squadre partecipanti mentre il calendario sarà stabilito il 30 agosto.

A rappresentare l’Italia ci saranno Roma e Bologna, due club che partono da posizioni molto diverse: i giallorossi in prima fascia e i rossoblù in quarta fascia.

La League Phase prenderà ufficialmente il via il 24 e 25 settembre 2025 e si concluderà con la finale del 20 maggio 2026 a Istanbul. La formula ricalca quella introdotta per la Champions: una classifica unica da 36 squadre, dove le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le ultime 8 verranno eliminate. Le formazioni piazzate tra la nona e la ventiquattresima posizione dovranno invece affrontarsi negli spareggi per conquistare un posto agli ottavi.

Europa League 2025-2026: le avversarie della Roma

La Roma di Gian Piero Gasperini, testa di serie nel sorteggio di Europa League 2025-2026, ha scoperto oggi le proprie avversarie nella League Phase. I giallorossi, che puntano a vivere da protagonisti la competizione e sognano la finale di Istanbul in programma il 20 maggio 2026, dovranno affrontare un girone ricco di insidie e sfide affascinanti.

Gli uomini di Gasperini se la vedranno contro Lille, Celtic e Rangers Glasgow, oltre a Viktoria Plzen, Midtjylland, Nizza, Stoccarda e Panathinaikos. Un cammino impegnativo che metterà alla prova la profondità della rosa e l’esperienza internazionale maturata negli ultimi anni.

L’obiettivo è chiaro: chiudere tra le prime otto della classifica unica da 36 squadre per accedere direttamente agli ottavi di finale. In caso contrario, la Roma dovrà passare per gli spareggi, evitando però di finire tra le ultime otto, che verrebbero eliminate. La Roma parte tra le favorite e punta a confermarsi come una delle realtà più competitive del calcio europeo.

AVVERSARIE ROMA:

Lille (casa)

Rangers (trasferta)

Viktoria Plzen (casa)

Celtic (trasferta)

Midtjylland (casa)

Nizza (trasferta)

Stoccarda (casa)

Panathinaikos (trasferta)

Europa League 2025-2026: le avversarie del Bologna

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha conosciuto oggi le proprie avversarie nella League Phase di Europa League 2025-2026. Gli emiliani, reduci dalla vittoria in Coppa Italia, affronteranno un percorso tutt’altro che semplice, trovandosi di fronte due teste di serie di grande spessore: Aston Villa e Salisburgo.

AVVERSARIE BOLOGNA:

Salisburgo (casa)

Aston Villa (trasferta)

Celtic (casa)

Maccabi Tel Aviv (trasferta)

Friburgo (casa)

FCSB (trasferta)

Brann (casa)

Celta Vigo (trasferta)

Calendario e Date Europa League 2025-2026:

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025

Seconda giornata: 2 ottobre 2025

Terza giornata: 23 ottobre 2025

Quarta giornata: 6 novembre 2025

Quinta giornata: 27 novembre 2025

Sesta giornata: 11 dicembre 2025

Settima giornata 7: 22 gennaio 2026

Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)