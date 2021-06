Sky Italia: pacchetto Calcio a 5€ dal 1° ottobre

Sky pronta a lanciare la sua nuova offerta: a partire dal prossimo 1° ottobre il pacchetto Calcio, comprendente 3 partite di Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, costerà solo 5€.

Persa buona parte della Serie A, finita nelle mani di DAZN per i prossimi tre anni, Sky punta a rilanciarsi, in vista dell’imminente stagione 2021-2022, per conservare la propria clientela che, ora come ora, ammonta a circa 5 milioni di abbonati (bar ed esercizi commerciali compresi).

La nota pay tv satellitare, poche ore fa, ha infatti fatto sapere di aver lanciato sul mercato il nuovo pacchetto Calcio che, a partire dal prossimo 1° ottobre, costerà solo 5€. Inoltre, Sky ha comunicato anche la possibilità di effettuare un ripristino del pacchetto attualmente in essere senza pagare penali fino al prossimo 31 dicembre. Quelli che invece vorranno annullare definitivamente il proprio contratto potranno farlo, senza costi e penali, fino al 30 settembre.

Il nuovo pacchetto Calcio di Sky comprenderà quindi, come anticipato sopra, 3 partite della Serie A (in co-esclusiva con DAZN), Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Sky Italia: nuovo pacchetto calcio a 5€ dal 1° ottobre.

Sky Italia, il nuovo pacchetto Calcio a 5€: i dettagli

Vediamo quindi nel dettaglio il nuovo pacchetto Calcio a 5€ di Sky che scatterà il prossimo 1° ottobre.

Serie A : 3 partite su 10 per ogni turno di campionato con, in diretta, le gare del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì sera alle 20:45.

Serie B: tutte le 380 partite della stagione più playoff e playout.

Premier League : match più importanti.

Bundesliga : match più importanti.

: match più importanti. Ligue 1: match più importanti.

Da ricordare: dal 1° luglio al 30 settembre 2021 il costo di Sky Calcio è azzerato e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile rimuoverlo senza costi né spese. Fino al 30 settembre 2021, inoltre, sarà possibile recedere definitivamente il proprio contratto senza costi né spese.

