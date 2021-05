Diritti TV: SKY acquista Bundesliga fino al 2025 e Ligue 1 fino al 2024

L’offerta di Sky per i suoi abbonati non si ferma. Dopo l’esclusiva della Serie B e la Premier League, cresce sempre di più il numero di partite. In esclusiva ci saranno anche la Bundesliga fino al 2025 ed anche la Ligue 1 fino al 2024 oltre che alle coppe europee.

Nonostante la perdita per le partite di Serie A, l’offerta di Sky sembra accrescere sempre di più. Resta da sciogliere il nodo delle restanti tre partite del campionato italiano che potrebbero finire nelle mani della pay tv. In attesa di capire meglio gli sviluppi, si aggiungono altri campionati. Pochi giorni fa, infatti, Sky aveva annunciato l’acquisto del campionato di Serie B.

Oltre alla Champions League, Europa League e Conference League, Sky avrà anche altro. Si tratta della Bundesliga di cui avrà l’esclusiva fino al 2025 ed anche la Ligue 1 fino al 2024. Il campionato tedesca ritorna in tv mentre Sky sottrae il campionato francese che prima apparteneva a DAZN. A questi si aggiungono anche la Supercoppa tedesca e francese. Le partite saranno trasmesse anche su NOW TV.

Sky, i principali campionati esteri in tv

Un pacchetto calcio davvero ricco di novità per gli abbonati. Proprio ieri Sky, tramite un comunicato, aveva affermato di voler regalare il Sky Calcio agli abbonati da luglio a settembre. Questo perché non sono ancora chiare le dinamiche sui possibili acquisti delle partite di Serie A.

