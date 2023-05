Siviglia-Juventus, Allegri “Quest’anno è stata un’annata molto folkloristica, domani partita molto difficile, la Juventus con i giovani ha un patrimonio.”

La Juventus di Max Allegri è già a Siviglia in attesa di giocarsi il secondo turno della semifinale di Europa League. Si ripartirà dunque dall’1-1 dell’andata, con i bianconeri che cercheranno di accedere alla finale, per tener viva la possibilità di alzare il primo trofeo stagionale.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli spagnoli. “Noi dobbiamo pensare solamente al campo, per noi domani è una bella partita da vivere e da giocare. Tutta la squadra ha voglia di raggiungere la finale, in un’annata del tutto folkloristica. I ragazzi meritano questa finale, senza togliere nulla al Siviglia, sappiamo che sarà una partita molto difficile è una finale, ci vorrà lucidità e personalità perché ci saranno molti momenti difficili nell’arco della partita.

Il tecnico livornese ha poi continuato sull’annata della squadra “Io non sono stato nè il parafulmine della squadra, né il punto di riferimento, insieme alla società abbiamo lavorato tutti insieme per arrivare a questo momento. Tutte le cose che ci sono capitate quest’anno da un giorno all’altro le abbiamo vissute come un’opportunità e domani è un’opportunità importante per arrivare a Budapest e aggiungere un’altra finale alla storia della Juventus.”



Sul ritorno al vertice nei prossimi anni “Come in tutte le cose, bisogna analizzare quello che è stato fatto quest’ anno, dove ci sono state delle cose negative come gli infortuni, dai quali è venuta fuori l’opportunità di lanciare i giovani, che sono stati importanti e hanno portato energia e incoscienza, quindi la Juventus si ritrova per il prossimo anno un patrimonio fatto con i giovani che dura da 10 anni. Quest’anno bisogna chiudere bene il campionato arrivando in finale e consolidando il secondo posto in campionato, poi a fine campionato tireremo le somme.”



Sul modulo “Deciderò domani mattina, ho ancora un dubbio in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. La partita di domani sarà lunga, l’assetto tattico potrà essere cambiato anche a partita in corso, speriamo di indovinare la formazione iniziare e poi durante la partita sistemeremo le cose se ce ne sarà bisogno.”

Sul possibile approdo in finale “Alla squadra non ho detto niente perchè lo sanno per conto loro che bisogna arrivare in finale, domani l’unica cosa che non dovrò fare è fornire delle motivazioni, perché domani è una partita che si gioca da sola. Bisognerà abbassare le energie, perché altrimenti si rischi di andare fuori giri.”