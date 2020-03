Sisal scommesse sportive: recensione – opinioni

Sisal per molti è considerata come un’ottima piattaforma per giocare online. Molti la considerano anche come un’ottima piattaforma di gioco che rappresenta uno dei simboli nel settore del gaming in Italia.

Il gruppo a cui fa riferimento Sisal, è uno dei più longevi del nostro paese e risale al 1945,gestendo inizialmente solo Totocalcio e Totip.

Sisal

Sisal Informazioni

Regolamentazione AAMS n° 15155 Numero totale giochi Oltre 92 Fornitore SoftwarePlaytech Bonus di Benvenuto 50 € Società Sisal Group SPA Indirizzo: Via A. de Tocqueville 13, 20154, Milano Servizio assistenza clienti Telefono: 800999445 e-mail: info@sisal.it Live Chat Sport offerti Oltre 40 Lotterie e bingo Si

Opinioni su Sisal

Sisal informazioni

Questo allibratore è uno dei più importanti gruppi presenti in Italia fra quelli che si dedicano al mondo dei casinò online.

Essa si presenta con oltre 92 giochi tutti di ottima qualità.

Sisal, come del resto la maggior parte delle piattaforme, utilizza il software Playtech.

Il sistema Sisal presenta un’ottima app che permette di interagire e giocare ovunque.

Sisal truffa?

Certamente no!

Come per tutte le altre piattaforme, anche questa è regolamentata ed autorizzata per operare in Italia da AAMS e si impegna anche contro il gioco compulsivo.

Sisal è anche certificato eCogra (società indipendente di tutela per giocatori in merito alla trasparenza delle percentuali di vincita).

In breve la licenza ottenuta da Sisal è una garanzia anche perché sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale verifica il rispetto di tutti i presupposti normativi e concede dunque, l’autorizzazione ad operare.

Sisal possiede una licenza AAMS n° 5155.

Offerta Sisal

Come detto, si tratta di un’azienda leader nel settore del gambling online che anche se non presenta una vasta scelta, permette di operare con un pannello davvero completo di scelte:

Scommesse;

Poker;

Bingo;

Slot;

Classici dei casino online in Italia.

Casino Online

Qui sono presenti ben 92 giochi. Da non sottovalutare le slot machines che sono davvero fantastiche. Tra le più richieste abbiamo:

Monster Win;

Pinocchio;

Gladiator Jackpot.

Da prendere in esame sono anche i giochi da tavolo:

Roulette;

Baccarat;

Blackjack;

giochi di carte; briscola; scopa; scala40.



Scommesse Sportive

Ottima anche la sezione scommesse sportive, definita come il fiore all’occhiello di questo portale.

Qui è possibile trovare tutto lo sport, dalla Champions League di calcio alle Olimpiadi, finanche gli eventi più noti e conosciuti, come la Seria A italiana, fino ad arrivare ai tornei di tennistavolo giocati in Asia.

Poker

Questa sezione è molto semplice e ben strutturata, ed offre:

alto numero di tavoli;

grande scelta di tornei;

classiche scelte di Holdem e Omaha;

5 carte, scarti e rilanci.

Bingo

Bingo Sisal è l’altra proposta che permette di considerare la piattaforma come il miglior casino online tra i più interessanti d’Italia.

Qui è possibile scegliere tra sette differenti sale:

Music Hall; Pegaso; Cassiopea; Paris Cafe; Andromeda; Bother; Sala delle Meraviglie.

Il bingo è aperto 24 ore su 24, e le cartelle prevedono un costo minimo di 0,10 centesimi, con jackpot continui ad intervalli fra i 3 e i 6 minuti.

Bonus Sisal sul primo deposito

Sisal bonus

Il bonus di benvenuto è di massimo 50 €. Esso si presenta come un bonus leggermente inferiore rispetto agli altri concorrenti.

Tutti i bonus prevedono un’offerta pari al 10% della prima ricarica fino ad un massimo di 50 euro.

Caratteristiche bonus

Bonus di Benvenuto Max. 50 euro Condizioni del Bonus Nessuna Validità Max. 60 giorni

Altre promozioni

Al bonus di benvenuto si aggiungono anche altre promozioni che dovranno essere richieste all’atto di registrazione.

Ad esempio, il bonus di benvenuto viene erogato nelle 24 ore successive al primo versamento.

Una volta assegnato, il bonus di benvenuto deve essere utilizzato entro 60 giorni e non è mai prelevabile.

Fra le altre promozioni proposte vi è anche il bonus progressivo casino che prevede a seguito di una prima ricarica di almeno 10 euro, un bonus immediato da 5 euro ed uno progressivo che può salire sino a 1000 euro.

Il bonus progressivo viene rilasciato per blocchi da 10 euro ogni 135 punti accumulati sulla piattaforma.

Come effettuare Pagamenti e Prelievamenti con Sisal

Sisal scommesse sportive

Sisal offre differenti metodologie di pagamento e di prelievo. Questo avviene solo a seguito di avvenuta registrazione. Nello specifico, per depositare denaro all’interno del conto di gioco è possibile utilizzare uno dei seguenti circuiti:

Visa;

Mastercard;

Postepay;

Bancoposta;

Cartasì;

Skrill;

Neteller;

Paysafecard;

Bonifico bancario;

Paypal.

L’importo minimo di deposito è 10 euro.

Servizio Clienti

Il servizio clienti è abbastanza completo e molto attraente dove tutti gli operatori sono preparati e tempi di risposta abbastanza reattivi. E’ possibile contattare il servizio assistenza clienti tramite uno dei seguenti canali:

Telefono: 800999445;

Email: Info@sisal.it;

Chat live.

Il servizio è attivo dalle 10 alle 24.

Piattaforma Sisal

In merito alla piattaforma offerta da sisal, essa si presenta, da un punto di vista grafico, abbastanza buona, semplice, funzionale e dinamica. Essa permette a tutti gli utenti di navigare con facilità di trovare tutti gli strumenti.

Anche l’impostazione è ben fatta, con la parte alta che raggruppa tutte le aree di offerta della piattaforma fino ad arrivare all’ampia gamma di giochi messi a disposizione.

App mobile semplice e funzionale

Anche l’app mobile è ben fatta e adatta a tutti! Questa la si può scaricare per Apple o per Android.

Come registrarsi su Sisal?

Al fine di effettuare una registrazione su SISAL, si devono effettuare dei semplici passaggi che di seguito ti indicheremo:

Collegarsi al sito Sisal Matchpoint;

Cliccare su “Registrati”;

Compilare il form con i propri dati personali;

Inviare una copia fronte/retro del documento d’identità.

Considerazioni finali

Sisal lo possiamo definire come un casino online serio ed affidabile autorizzato da AAMS e come tale opera su tutto il territorio italiano per mezzo di una regolare licenza.

La piattaforma tutela la sicurezza dei suoi clienti con uno strumento di criptaggio. Ecco perché possiamo dire oggi che l’offerta di Sisal, in termini anche di numero di giochi e di ampiezza delle possibilità, rimane su livelli molto alti, nella media dei migliori casino online in Italia.

Possiamo certamente dire che Sisal è davvero un buon portale.

Sisal: votazione finale

Funzionalità Sisal 9/10 Offerta di benvenuto 8/10 Promozioni 8/10 Depositi e Prelievi 9/10 Usabilità della piattaforma 9/10 App mobile 8/10 Assistenza Clienti 9/10

©RIPRODUZIONE RISERVATA