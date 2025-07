Sinner ricompone il team tecnico: Ferrara torna come preparatore atletico

Il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner ha annunciato il ritorno di Umberto Ferrara nel ruolo di preparatore atletico, a partire dalla ripresa degli allenamenti prevista per oggi a Montecarlo. La decisione segna un importante cambiamento nell’assetto tecnico dell’altoatesino in vista dei prossimi appuntamenti della stagione, tra cui spiccano il Cincinnati Open e gli US Open.

Ferrara, farmacista di formazione con una consolidata esperienza nel tennis professionistico, aveva già fatto parte del team di Sinner dal 2022 fino a settembre 2024, quando la collaborazione si era interrotta in seguito al caso di contaminazione involontaria da clostebol che aveva coinvolto il tennista italiano. L’episodio aveva portato a una sospensione di tre mesi per Sinner e a una riorganizzazione del suo staff tecnico.

Durante il primo periodo di collaborazione, Ferrara aveva contribuito significativamente al miglioramento della condizione fisica di Sinner, sviluppando programmi di preparazione personalizzati e lavorando sulla prevenzione degli infortuni. Questo approccio metodico aveva permesso al giovane tennista di consolidare la propria resistenza fisica, caratteristica che si è rivelata fondamentale per le sue prestazioni ai massimi livelli del circuito ATP.

Il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale diffuso dall’entourage di Sinner sottolinea come “Umberto ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di Jannik fino ad oggi, e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alla performance ai massimi livelli“. La scelta di riportare Ferrara nel team sembra quindi orientata a ripristinare una continuità metodologica nella preparazione fisica, elemento considerato cruciale per mantenere gli standard prestazionali raggiunti.

Non è previsto invece il rientro di Giacomo Naldi, il fisioterapista che era stato coinvolto nella vicenda del clostebol. La decisione di escludere Naldi dalla ricomposizione del team tecnico appare legata alla volontà di evitare qualsiasi possibile collegamento con gli eventi che avevano caratterizzato la scorsa stagione.

Dopo la separazione da Sinner, Ferrara aveva proseguito la sua attività nel tennis professionistico collaborando con Matteo Berrettini, altro protagonista del tennis italiano. La sua reputazione nel settore è rimasta intatta, confermando le competenze tecniche e professionali che lo hanno sempre contraddistinto.

I significati di questa scelta

Il ritorno di Ferrara avviene in un momento particolare della stagione tennistica, con Sinner che si prepara ad affrontare la parte conclusiva dell’anno solare. Gli appuntamenti di Cincinnati e degli US Open rappresenteranno i primi test per verificare l’efficacia della nuova collaborazione e l’impatto sulla preparazione del giocatore.

La ricomposizione del team tecnico di Sinner evidenzia l’importanza che lo staff di supporto riveste nelle performance degli atleti di élite. La scelta di tornare a collaborare con una figura già conosciuta suggerisce una strategia orientata alla stabilità e alla continuità, elementi considerati essenziali per mantenere i risultati ai vertici del tennis mondiale.

La decisione è stata presa di comune accordo tra tutte le parti coinvolte, nell’ambito di una più ampia programmazione che mira a ottimizzare le prestazioni del tennista italiano nei prossimi impegni agonistici.