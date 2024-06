Sinner nuovo n.1 e nemmeno il tempo per festeggiare

Il successo ottenuto contro Dimitrov ha permesso a Jannik Sinner di approdare in semifinale. Nel mentre, però, il ritiro di Novak Djokovic (operato al menisco) ha permesso al numero 1 italiano di diventare anche il numero 1 del mondo, per un risultato storico per tutto il tennis tricolore.

Le ore per festeggiare questo storico traguardo sono però pochine, considerato che domani il campione azzurro affronterà l’altro semifinalista, Carlos Alcaraz, che nell’altro quarto di finale del torneo parigino ha eliminato in 3 set Stefanos Tsitsipas.

E così, il match tra Sinner e Alcaraz sembra essere destinato a diventare una costante nel tennis mondiale dei prossimi anni, che già nel corso della stagione ha visto i due tennisti contendersi il secondo posto nel ranking alle spalle di Nole. Questa volta, però, le cose sono diverse: Sinner si presenta all’appuntamento da numero 1 (virtuale, perché l’ufficialità ci sarà solo lunedì) mentre Alcaraz è attualmente al numero 3.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

In un match di difficile previsione, può essere utile ricordare come non è certo la prima volta che i due tennisti hanno incrociato le loro racchette:

La prima sfida tra i due talenti del tennis mondiale si ebbe nel 2019 al Challenger di Alicante, con prevalenza dello spagnolo in tre set. L’ultimo incontro è invece quello di Indian Wells 2024, con vittoria, anche in questo caso, dell’iberico. Il bilancio complessivo è però abbastanza equilibrato, con 5 vittorie per Alcaraz e 4 per Sinner.

Dove vedere Sinner – Alcaraz in tv

La sfida è in programma domani, venerdì 7 giugno, sul Philippe Chatrier, non prima delle 14.30. Sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD e in diretta streaming sulle piattaforme Eurosport, Discovery +, Sky Go, Now e DAZN.

