Sinner – Dimitrov (Quarti Finale Roland Garros): dove vederla

Mancano pochi minuti all’inizio del quarto di finale che vedrà opposto Jannis Sinner a Grigor Dimitrov, che ha superato negli ottavi Hubert Hurkacz con un punteggio di 7-6, 6-4, 7-6.

Alla vigilia del match Dimitrov è sembrato essere carico di fiducia, riconoscendo che il suo avversario sta giocando un tennis di altissimo livello e ricordando di averlo già affrontato in finale a Miami. “So che è un grande combattente come me. Sarà una sfida emozionante e io sono pronto mentalmente” – ha aggiunto.

Dal canto suo, Sinner è reduce dalla vittoria contro il francese Moutet.

Dove seguire il match

In tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

In streaming: Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN

