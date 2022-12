Lutto nel calcio: morto Mihajlovic per leucemia

Un triste lutto colpisce il mondo del calcio. L’ex allenatore Sinisa Mihajlovic è venuto a mancare all’età di 53 anni a causa della leucemia.

L’intero mondo del calcio è in un profondo lutto. Si è spento Sinisa Mihajlovic. L’ex giocatore di Inter e Lazio è venuto a mancare all’età di 53 anni, a causa della leucemia contro cui lottava dal 2019. Sinisa aveva sconfitto questa malattia che, purtroppo, si è ripresentata a marzo di quest’anno. Tre mesi intense di cure che hanno portato l’ex allenatore a lasciare il campo per un bel po’ di tempo.

Il difficile momento di salute lo hanno portato non calcare più campi da calcio . Negli ultimi giorni Sinisa era in coma per via delle condizioni peggiorate. Un vero combattente che, purtroppo, ha perso la sua più grande battaglia. Lo piange tutto il mondo del calcio: amici, avversari ma soprattutto il Bologna, società che ha saputo da sempre accudirlo e difenderlo, anche nei momenti difficili. La famiglia ha comunicato il decesso attraverso un comunicato.

Mihajlovic, il comunicato della famiglia

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia”.

“Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato“.