Serie B, risultati 9° giornata 23-10-2021: vittorie larghe per Benevento e Ternana, Monza ok al fotofinish. Lecce e Perugia si dividono il bottino

Benevento-Cosenza 3-0: Barba, il solito Lapadula e Tello abbattano i calabresi in una partita praticamente a senso unico e con molte occasioni; è un deciso passo indietro nel gioco per la squadra di Occhiuto, che restano a 11 punti perdendo un paio di posizioni e ora sono al 13° posto, mentre i sanniti agganciano il Lecce e, per ora, la Cremonese in seconda posizione a quota 16 punti.

Lecce-Perugia 0-0: risultato giusto dopo una partita aperta con varie chance per entrambe le squadre, poco lucide al momento clou. I salentini perdono il monopolio della seconda piazza a beneficio del Benevento, mentre gli umbri raggiungono al 6° posto Ascoli e Brescia.

Monza-Cittadella 1-0: i veneti sbattono contro Di Gregorio, bravissimo nel primo tempo a negar loro almeno due gol salvando i suoi compagni di squadra oggi in giornata no, e nemmeno nella ripresa sembrano soffrire più di tanto i brianzoli, che, salvati anche dalla traversa su un colpo di testa di Beretta, trovano al 91° il gol della vittoria con D’Alessandro, che segna su azione di contropiede e beffa la squadra allenata da Gorini. Il Monza raggiunge dunque l’8° posto con i suoi 13 punti agganciando proprio i granata.

Ternana-Vicenza 5-0: tutto facile per gli umbri, che travolgono un avversario quasi impresentabile giocando una partita autorevole e autoritaria. Le danze sono aperte da Palumbo e a condurle sono Partipilo e Donnarumma con una doppietta a testa. La Ternana sale all’8° posto con 13 punti affiancando la Reggina, mentre il Vicenza rimane al penultimo posto con tre miseri punti frutto dell’unica vittoria fin qui conseguita.

