Serie B, risultati 8° giornata 30-09-/01-10-2023: Parma ok a Cremona, Palermo al 2° posto; ennesimo pareggio per il Bari. Pirlo esonerato?

Brescia-Ascoli 1-1: terzo pareggio consecutivo per i lombardi, che solo a cinque minuti dal termine trovano la rete del pareggio con Moncini dopo che i marchigiani erano passati in vantaggio con Falzerano al quarto d’ora del primo tempo. Il Brescia sale a 9 punti ed è 10°, l’Ascoli va a 8 ed è 14°.

Feralpisalò-Spezia 1-2: primo successo stagionale per i liguri, in gol con Salvatore Esposito (rigore) e Antonucci, mentre è inutile il gol dei padroni di casa firmato da La Mantia. Lo Spezia sale a 5 punti e scavalca proprio la Feralpisalò, ferma a 4, assestandosi al 17° posto.

Modena-Venezia 1-3: i lagunari fanno il colpaccio espugnando il “Braglia” grazie ad Altare, Gytkjaer e Bjarkason, i cui gol ribaltano l’iniziale vantaggio gialloblu firmato da Bonfanti. Il Venezia è adesso al 2° posto con 15 punti, mentre il Modena resta a 12.

Pisa-Cosenza 1-2: subito in gol con Voca e in superiorità numerica per un tempo per via dell’espulsione di Barbieri a fine primo parziale, i calabresi non chiudono i conti venendo puniti da Masucci nel quarto minuto di recupero salvo tornare in vantaggio al 98° con Mazzocchi e vincere. Il Cosenza va a 11 punti ed è7°, mentre il Pisa resta a 8 punti ed è 14°.

Ternana-Reggiana 3-0: Celli e Diakité stendono gli emiliani con due gol in dieci minuti e Di Stefano chiude i giochi poco dopo il 90°. La Ternana conquista la prima vittoria stagionale e sale al 16° posto a quota 5 punti, mentre la Reggiana resta 15° a 7.

Bari-Como 1-1: per i pugliesi l’appuntamento con la vittoria è nuovamente rimandato malgrado un tempo intero giocato in superiorità numerica causata dall’espulsione di Koné e il vantaggio al 64° firmato da Diaw; i lombardi, infatti, non si disuniscono e pareggiano subito con Bellemo riuscendo a frenare i successivi assalti degli avversari. Il Bari, al sesto pareggio stagionale su otto partite, si trova a metà classifica con 9 punti, mentre il Como è 4° con 14 punti.

Cittadella-Lecco 2-1: accesa, a tratti spettacolare, la partita si mette male per i veneti dopo soli venti minuti per via della rete di Ionita e pare proseguire peggio tra rigore sbagliato di Pittarello ad inizio ripresa e tante occasioni sprecate, ma negli ultimi tre minuti lo stesso Pittarello e poi Cassano, entrambi di testa, riescono a ribaltare il risultato e conquistare tre preziosi punti grazie ai quali si issano al 5° posto con 12 punti. Il Lecco, invece, rimane ultimo con un punto soltanto, ma ha ancora tre partite in meno delle altre squadre.

Palermo-Sudtirol 2-1: i sicliani soffrono parecchio le iniziative altoatesine, culminanti nel vantaggio firmato da Ciervo nel primo tempo, ma nella ripresa Ceccaroni e, nel finale, Aurelio, rovesciano il risultato e danno i tre punti ai padroni di casa, che salgono al 2° posto con 16 punti. Il Sudtirol, invece, è adesso 10° con 10 punti.

Sampdoria-Catanzaro 1-2: sul finire del primo tempo il rigore trasformato da Borini illude i genovesi, ma i calabresi, sempre nei minuti conclusivi del primo parziale, ribaltano il risultato con Vandeputte e Brignola. Nella ripresa gli attacchi dei padroni di casa non sortiscono effetti e così è il Catanzaro a festeggiare vittoria e approdo al 3° posto in compagnia del Venezia con 15 punti. La Sampdoria, invece, è penultima con 3 punti e nelle prossime ore Andrea Pirlo potrebbe essere esonerato in favore di uno tra Beppe Iachini e Pippo Inzaghi.

Cremonese-Parma 1-2: la partita si sblocca nel secondo tempo grazie a Hernani, autore del gol del vantaggio per gli ospiti, Castagnetti pareggia dopo dieci minuti e Man riporta avanti i ducali poco dopo. Il Parma è sempre primo con 20 punti e +4 sul Palermo, mentre la Cremonese resta a metà classifica con 10 punti.