Serie B, risultati 8° giornata 08-10-2022: la Reggina raggiunge il Bari in vetta, Frosinone 3°

Vittorie piuttosto agevoli quelle di Reggina e Frosinone. Se gli amaranto danno una prova impressionante in termini di qualità e superiorità tecnica rispetto al più debole Cosenza, i laziali devono impegnarsi di più, ma alla fine ottengono comunque 3 punti non complicati. I match, praticamente mai in discussione, si concludono ben prima del 90° con l’espulsione di un uomo in ciascuna delle compagini perdenti. Il Cosenza resta comunque nei paraggi della zona playoff, mentre la Spal deve svegliarsi ed ingranare.

Frosinone-Spal 2-0: i laziali approfittano degli stop delle squadre più in alto e, grazie ai gol di Caso e Mazzitelli arrivati nella ripresa, si portano a 15 punti, a -3 dalla coppia di testa formata da Bari e Reggina. Restano a 9, invece, i ferraresi, con uno striminzito vantaggio sulla zona playout. Urge svegliarsi.

Reggina-Cosenza 3-0: il derby calabrese viene nettamente vinto dagli amaranto, che dominano senza lasciare alcunché ai rossoblu. Rivas apre subito le marcature, Menez indirizza il match in apertura di secondo tempo e, infine, Pierozzi chiude i conti. Grazie a questo successo la Reggina torna in testa raggiungendo il Bari a quota 18 punti, mentre il Cosenza resta a 11 e rimane poco sopra il centro della classifica.