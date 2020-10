Serie B, risultati 4° giornata 20-10-2020: Cittadella ed Empoli in testa, Salernitana fermata. Pescara ultimo da solo

Ascoli-Reggiana 2-1: un rigore di Sabiri e il centro di Bajic, ai quali la Reggiana risponde con la sola rete di Mazzocchi nel finale, danno ai marchigiani il primo successo stagionale.

Chievo-Brescia 1-0: Garritano risolve la sfida a dieci minuti dal termine del primo tempo e manda i clivensi nel terzetto insediato al terzo posto.

Cittadella-Pordenone 2-0: sono di Gargiulo e Tavernelli i gol che valgono ai veneti il primo posto in coabitazione con l’Empoli. Friulani ancora senza successi.

Empoli-Spal 2-1: Salvatore Esposito illude i ferraresi, rimontati nella ripresa da Bajrami e Mancuso. Come detto, anche i toscani sono ora al primo posto.

Frosinone-Entella 0-0: i laziali dominano per novanta minuti, ma non passano nonostante i tanti tiri e le occasioni create. I liguri si salvano, ma sono ancora senza vittorie.

Vicenza-Salernitana 1-1: Rigoni riacciuffa a fine primo tempo gli avversari andati in vantaggio a metà parziale con un penalty di Djuric. Gli sforzi di entrambe le squadre nella ripresa sono vani e i campani devono rinunciare al primo posto.

Pisa-Monza 1-1: terzo pareggio in tre partite per i brianzoli, che vanno in vantaggio con Frattesi venendo raggiunti da Marconi. Neanche i toscani sono riusciti a trovare il primo successo.

Reggina-Cosenza 0-0: malgrado l’assoluto dominio, gli amaranto non passano e devono rammaricarsene; tantissime occasione, una traversa di Menez e, a fine primo tempo, un rigore sbagliato da Denis dopo un’azione convulsa e surreale: Tiritiello tocca di mano sulla linea di porta un tiro a botta sicura e viene espulso, ma il Tanque calcia male e Falcone respinge agevolmente. Malgrado il dominio reggino, il Cosenza tiene in qualche modo botta e torna a casa con un un punto d’oro.

Venezia-Pescara 4-0: terzo tonfo di fila per gli abruzzesi, travolti da un grandissimo Maleh che, dopo il gol di Aramu, segna e manda in gol Forte e Karlsson e costringe la squadra di Massimo Oddo all’ultimo posto in classifica con la peggior difesa. I lagunari, invece, sono terzi.

