Serie B, risultati 32° giornata 10-04-2023: il Frosinone torna a vincere, il Bari avvicina il Genoa. Grande occasione buttata dal Perugia

Brescia-Ternana 1-0: un gol di Jallow dopo pochi minuti di gioco ridona speranza alle Rondinelle, che lasciano l’ultimo posto al Benevento ed ora sono penultimi con 31 punti a -1 dalla SPAL, ma soprattutto a -3 dal Perugia quartultimo. La Ternana resta 12° con 40 punti ondeggiando tra zona playoff e playout, dalle quali non è troppo lontana, ma nemmeno troppo vicina; gli umbri devono fare attenzione, dunque.

Cittadella-Parma 0-1: Camara regala agli emiliani tre punti di platino con i quali scavalcano momentaneamente Cagliari e Pisa e si portano al 6° posto con 46 punti. Considerando che alle 18 si disputerà lo scontro diretto tra sardi e toscani, si tratta di un successo fondamentale. Il Cittadella, invece, resta in vantaggio sulla zona playout di un solo punto.

Como-Genoa 2-2: in vantaggio per 2-0 grazie a Strootman e Coda, i liguri si addormentano e Cutrone e Mancuso li puniscono. Il Genoa resta 2° con 60 punti, ma adesso il Bari è a -4 e la lotta per il 2° posto può dirsi riaperta. Il Como, invece, è in una situazione identica a quella della Ternana.

Frosinone-Ascoli 2-0: Lucioni e Mulattieri consegnano ai laziali 3 punti vitali grazie ai quali tornano a +6 sul Genoa e si mettono alle spalle un piccolo periodo di crisi fisiologica. Anche l’Ascoli resta in una posizione simile a quella di Ternana e Como, ma con un punto in meno.

Palermo-Cosenza 0-0: poche emozioni ed un pareggio finale che non soddisfa nessuna delle due squadre, né il Palermo poiché non riesce ad accoricare sull’8° posto rimanendo a -3 da esso, né il Cosenza, che aggancia soltanto Venezia e Cittadella a quota 36 punti anziché sorpassarli e non riesce ad allungare sul Perugia.

Perugia-Modena 0-1: la rete di Gerli in apertura di ripresa manda i modenesi a 45 punti, a soli 3 punti dalla zona playoff, e lascia gli umbri a 34 ed al quartultimo posto. L’occasione per uscire dalle sabbie mobili è stata sprecata.

Pisa-Cagliari 0-0: è una bella partita, ma il pallone non entra e le due squadre devono dividersi il bottino senza conseguire i propri obiettivi: il Pisa va a 46 punti e perde due posizioni a vantaggio di Palermo e Parma, mentre il Cagliari viene agganciato dal Parma a 47 punti e viene scavalcato dai calabresi.

Reggina-Venezia 1-0: un autogol di Ceppitelli dopo dieci minuti mantiene i calabresi in piena zona playoff con 48 punti, mentre i lagunari rischiano di essere scavalcati dal Cosenza e tornare in zona playout.

Sudtirol-Bari 0-1: Morachioli segna al 93° il suo primo gol in B e di distanziare ulteriormente gli altoatesini mandandoli a -4, consolidando così il 3° posto e, soprattutto, di andare a -4 dal Genoa 2°. Il Sudtirol resta 4° con 56.