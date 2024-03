Serie B, risultati 30° giornata 16-03-2024: la Cremonese si fa male a Bolzano e Como e Venezia ringraziano; il Parma vede la A

Brescia-Catanzaro 1-1: nulla di fatto al “Rigamonti“, ove le reti di Biasci e Borrelli fissano il risultato finale su un pareggio più utile ai calabresi che ai lombardi. I primi, infatti, vanno a 39 e restano 7° mentre i secondi mantengono un cospicuo vantaggio di dieci punti proprio sugli avversari odierni.

Como-Pisa 3-1: Gabrielloni e Bellemo indirizzano la partita già nel primo tempo, Barbieri prova a riaprirla e Cutrone, infine, chiude i conti. I lombardi si confermano al 4° posto con 55 punti, allungano sul Palermo e mettono nel mirino il 3° posto grazie alla caduta della Cremonese. Niente rientro tra le prime otto, invece, per il Pisa, che resta 9° con 37 punti.

Feralpisalò-Parma 1-2: gli emiliani vincono anche a Piacenza (i lombardi giocano al “Garilli” da inizio stagione) grazie a Mihaila ed Estevez e forse piazzano l’allungo decisivo per la promozione: sono infatti 8 i punti di distacco tra gli emiliani e il Venezia e 9 tra emiliani e Como. La Feralpisalò, inutilmente in gol con Dubickas, resa penultima con 27 punti.

Sudtirol-Cremonese 3-0: brutta e inattesa caduta per i grigiorossi a Bolzano, trafitti dai gol di Odogwu, Ciervo e Merkaj; la Cremonese perde il 2° posto a beneficio del Venezia e vede il Como avvicinarsi, mentre il Sudtirol va a 38 e torna all’8° posto.

Ternana-Cosenza 1-0: un gran tiro di Gaston Pereiro sorprende Micai e gli umbri, ora a 32 punti, escono dalla zona retrocessione salendo al 16° posto. Il Cosenza, invece, rimane 14° con 32, sempre più lontano dai playoff e troppo vicino ai playout.

Bari-Sampdoria 0-1: creano molto, i pugliesi, ma sbattono contro un grande Stankovic che para anche un rigore a Sibilli a poco più di venti minuti dal termine e, infine, vengono beffati da Kasami a pochi giri di lancette dal 90°. Con questo successo i liguri vanno a 40 punti e salgono al 7° posto, mentre il Bari resta 15° con 34 e deve concretamente iniziare a pensare più ai playout che ai playoff.

Cittadella-Modena 1-1: veneti ed emiliani, in virtù dei gol di Amatucci e Magnino, ottengono un punto a testa e così il Cittadella adesso è 9° con 38 punti e il Modena 11° con 37.

Reggiana-Spezia 0-0: nulla di fatto al “Mapei Stadium” e così, mentre la Reggiana si assesta in 11° posizione con 37 punti e continua a sperare in un posto nei playoff, lo Spezia resta 17° con 31 e non riesce ad allungare, seppur per qualche ora, sull’Ascoli con il rischio concreto che si riduca il suo margine di tre punti sulla zona retrocessione qualora i marchigiani vincano domani contro il Lecco.

Ascoli-Lecco 0-0:

