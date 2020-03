Serie B, risultati 28° giornata: Crotone secondo, Frosinone scavalcato. Ok Pordenone e Perugia, il Trapani sfiora il colpaccio

Cittadella-Pordenone 0-2: grazie ad un gran colpo di testa di Barison e alla precisione dal dischetto di Ciurria, in un “Tombolato” a porte chiuse a causa del pericolo rappresentato dal Coronavirus, i friulani vincono con merito e approdano al 4° posto scavalcando proprio gli avversari odierni e staccando la Salernitana caduta a Perugia.

Empoli-Trapani 1-1: passata in vantaggio con Pettinari poco prima dell’intervallo, la squadra siciliana non chiude i conti e alla fine viene raggiunta da un’autorete di Pagliarulo. Il mancato successo costa tantissimo al Trapani, che viene staccato dalla Cremonese e resta a -5 dai playout; l’Empoli, invece, resta tra le prime otto.

Frosinone-Cremonese 0-2:l’evento più inatteso è la resa casalinga dei laziali contro i lombardi, a segno con Parigini e Castagnetti e ora a +5 dalla zona retrocessione. Il Frosinone lascia il secondo posto al Crotone.

Perugia-Salernitana 1-0: Mazzocchi firma il gol decisivo a metà primo tempo e permette agli umbri di rifarsi sotto in chiave playoff, mentre i campani non fanno altri passi in avanti e restano 7°.

Venezia-Crotone 1-3: Benali ne fa due, uno per tempo, e in mezzo arriva anche il centro di Marrone. Nel finale di partita segna Caligara, ma è troppo tardi per rimediare e così il Crotone, approfittando del tonfo del Frosinone, accede al secondo posto.

