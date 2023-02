Serie B, risultati 26° giornata 25-02-2023: la Reggina vince dopo un mese ed è 3°, Bari momentaneamente 2°. Il Como maltratta il Cosenza, vittoria sul filo di lana per la Ternana

Brescia-Bari 0-2: i pugliesi espugnano il “Rigamonti” e salgono al 2° posto andando a far compagnia al Genoa, impegnato però tra poco contro la Spal e con la possibilità di restare nuovamente solo. Ad affondare ancor di più le Rondinelle, guidate da Gastaldello e ormai penultime con 25 punti, sono i gol di Benedetti nel primo tempo e di Scheidler nel recupero del secondo parziale.

Como-Cosenza 5-1: i calabresi provano a reggere, pareggiano con Marras il pressoché repentino vantaggio comasco di Gabrielloni, ma a cavallo tra i due tempi Cutrone ed un’autorete di D’Orazio chiudono, a conti fatti, la sfida; nei venti minuti finali segnano anche Ioannou e ancora Gabrielloni per un risultato finale forse esagerato, ma che condanna il Cosenza a restare all’ultimo posto con 23 miseri punti. Il Como, invece, va a 31 e cerca di mettersi sempre più alle spalle la zona playout.

Reggina-Modena 2-1: i calabresi vincono e scavalcano il Sudtirol insediandosi al 3° posto con 42 punti, mentre i gialloblu restano a metà classifica con 35. Niccolò Pierozzi porta in vantaggio i padroni di casa e Strelec raddoppia vanificando il momentaneo 1-1 siglato da Tremolada.

Sudtirol-Palermo 1-1: entrato nell’intervallo, Soleri segna subito e rimonta l’iniziale vantaggio sudtirolese firmato da Cissé. Gli altoatesini scendono al 5° posto, scavalcati dalla Reggina, mentre il Palermo va a 36 e supera il Modena salendo in nona posizione.

Ternana-Cittadella 1-2: Diakité porta in vantaggio alla mezz’ora gli umbri, che controllano il match fin quando non restano in dieci per l’espulsione di Proietti; con l’uomo in più, i veneti riescono a rovesciare il risultato andando a vincere grazie alla doppietta di Crociata, che segna a metà ripresa e poi in pieno recupero. La Ternana non riesce a rientrare tra le prime otto, mentre il Cittadella si riavvicina alla zona playoff dopo metà campionato trascorsa nei bassifondi.

Venezia-Cagliari 0-0: pareggio poco funzionale e che non cambia granché le sorti di lagunari e sardi, i primi sempre 16° e i secondi ancora 8°, ma a rischio visto il vantaggio risicato sulle inseguitrici.