Serie B, risultati 26° giornata 24-02-2024: il Parma non scappa, frenano Como, Cremonese e Palermo e il Venezia ringrazia e si riprende il 2° posto. Prime voragini in zona playout

Brescia-Reggiana 0-0: lombardi ed emiliani si dividono la posta dopo una partita equilibrata; il punto non soddisfa il Brescia, che resta 8° con 34 punti e rischia il sorpasso da parte del Modena, e nemmeno la Reggiana, che non si riavvicina alla zona playoff e viene anche raggiunta a qota 31 punti da Sampdoria e Sudtirol.

Cittadella-Catanzaro 1-2: grazie alla doppietta di Iemmello, inframmezzata dal gol dal dischetto di Baldini, i calabresi si portano a 42 punti e iniziano a creare un fossato tra le prime sei e la 7°, ossia proprio il Cittadella rimasto a 36 punti, e l’8°, il Brescia.

Cremonese-Palermo 2-2: nonostante l’uomo in più dovuto all’espulsione di Sernicola per interruzione di chiara occasione da gol e il doppio vantaggio frutto del rigore di Brunori e della rete di Ranocchia, i siciliani vengono rimontati in un minuto da Castagnetti e Coda tra il 49° e il 50°. Lo smacco è forte per il Palermo, ma nonostante la modalità è un risultato tutt’altro che positivo anche per la Cremonese: le due compagini, infatti, vanno a 47 e 46 punti e scendono di una posizione subendo il sorpasso da parte del Venezia.

Feralpisalò-Ascoli 0-1: Masini fa respirare i marchegiani, che vanno a 26 punti proiettandosi al 16° posto, sempre a rischio ma almeno fuori dalla zona retrocessione, nella quale, invece, i lombardi sono sempre più invischiati essendo costretti in penultima posizione con 21 punti.

Sudtirol-Bari 1-0: il solito Casiraghi segna su rigore il gol che dà ai suoi la vittoria, nonché il riavvicinamento alla zona playoff ora distante solo tre punti, e a lui la vetta della classifica cannonieri a quota 13 reti in compagnia di Pohjanpalo e Coda. Il Bari, invece, manca il ritorno tra le rime otto.

Como-Parma 1-1: Verdi risponde quasi subito al repentino vantaggio parmense frutto del gol di Benedyczak; il Como scende al 4° posto insieme al Palermo a quota 46, mentre il Parma va a 55 e non riesce ad andare ulteriormente in fuga rimanendo a +7 sulla seconda e a +8 sulla terza.

Pisa-Venezia 1-2: accade tutto nella ripresa, prima il vantaggio lagunare firmato da Pohjanpalo, di nuovo capocannoniere solitario con 14 gol, e poi il pareggio di Bonfanti che regge fino al nuovo e definitivo sorpasso secondo minuto di recupero ad opera di Olivieri. Il Venezia sorpassa Cremonese e Palermo ed è 2° con 48 punti, mentre il Pisa resta 15° con 30 e 4 punti di vantaggio sulla zona playout.

Ternana-Lecco 0-0: nulla di fatto tra umbri e toscani e così i primi restano quintultimi, in zona playout e a -4 dalla salveza diretta, e i secondi ultimi con 21 punti insieme alla Feralpisalò.