Serie B, risultati 25° giornata 18-02-2023: Reggina ribaltata dal Cittadella, Verre e Boloca show a Palermo. Il Cosenza spreca un’occasione

Benevento-Brescia 1-0: la rete di Tello ad inizio ripresa affossa ulteriormente i lombardi, ora penultimi, e manda i sanniti al quartultimo posto.

Cittadella-Reggina 3-2: in vantaggio di due gol, realizzati da Fabbian ed Hernani, dopo neanche mezz’ora, i calabresi restano in dieci a fine primo tempo per l’espulsione dello stesso Fabbian e vengono rimontati dai gol di Crociata e Carriero e dall’autorete di Terranova. Per la Reggina è la quarta sconfitta consecutiva ed essa potrebbe causarne l’allontanamento dal 2° posto in caso di vittoria di Bari e Genoa, mentre il Cittadella va a +4, per ora, sulla zona playout.

Cosenza-Sudtirol 0-0: Marras sbaglia un rigore nel finale e così possiamo parlare per una mancata vittoria per i calabresi contro la sorpresa del campionato, che resta comunque al 3° posto, ma potrebbe vedere il Genoa andare a +5. Il Cosenza resta ultimo con 23 punti.

Palermo-Frosinone 1-1: Verre inventa un gol alla Mascara beffando il portiere ospite da centrocampo, ma i siciliani non raddoppiano e vengono raggiunti da un’altra prodezza, un gran tiro al volo di Boloca. Sempre primi con 55 punti, i laziali dominano con tranquillità il campionato, mentre il Palermo va a 35 punti e sale all’8° posto in compagnia di Pisa e Cagliari.

Parma-Ascoli 0-1: Gondo segna su rigore la rete che rallenta la corsa ai playoff dei ducali e, allo stesso tempo, potrebbe rilanciare i marchigiani.

Spal-Como 1-1: Gabrielloni risponde a La Mantia e così le due squadre devono dividersi un punto che, a conti fatti, serve a poco ad entrambe, specialmente ai ferraresi.