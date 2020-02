Serie B, risultati 25° giornata: Benevento e Cittadella in scioltezza, Spezia fermato. Il Coronavirus stoppa Ascoli e Cremonese

Ascoli-Cremonese rinviata: come sappiamo il focolaio del Coronavirus è a Codogno, provincia di Lodi, e stanotte a Cremona è stato rilevato un nuovo caso. Per cui si è opportunamente deciso di non far disputare la sfida tra i marchigiani e i lombardi.

Cittadella-Juve Stabia 3-0: i veneti sfoderano una delle migliori prestazioni dell’anno e rifilano tre reti ai campani, ma potevano essere molti di più. Iori apre su rigore nel primo tempo, Proia chiude i conti ad inizio ripresa e nel finale è ancora Iori a ribadire la superiorità totale odierna dei granata, adesso quarti da soli. I campani devono abbandonare il sogno di agganciare il treno playoff.

Entella-Benevento 0-4: tutto fin troppo facile anche per i sanniti, che volano a +19 dal terzo posto grazie ad una prima mezz’ora devastante in cui vanno in gol Sau in girata, Insigne con un tiro dal limite e Viola su rigore e gestiscono il match nella ripresa trovando anche il poker con un tiro incrociato di Coda. I liguri restano all’8° posto e rischiano di essere scavalcati e lasciare la zona playoff.

Trapani-Spezia 1-1: Gyasi riprende Pettinari per un pareggio che va bene, ma non troppo, solo ai liguri, che lasciano il secondo posto al Frosinone, mentre i siciliani sembrano essere sempre più destinati alla retrocessione diretta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA