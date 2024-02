Serie B, risultati 25° giornata 17-02-2024: il Parma vince all’ultimo secondo e fugge verso la A, Palermo al 2° posto in attesa del Venezia

Bari-Feralpisalò 1-0: un rigore di Sibilli nel finale consente ai pugliesi di agganciare momentaneamente il Modena all’8° posto a quota 33 punti, mentre i lombardi restano penultimi con 21.

Lecco-Cosenza 1-3: i calabresi ottengono un successo importantissimo in Lombardia grazie ai gol di Tutino (doppietta) e Frabotta, mentre vale solo per le statistiche l’autorete di Venturi. Il Cosenza sale momentaneamente al 10° posto con 32 punti e va -1 dai playoff, mentre il Lecco resta ultimo con 20.

Parma-Pisa 3-2: botta e risposta nel primo tempo con il vantaggio ducale di Benedyczak presto vanificato dal pareggio pisano firmato da Valoti, a dieci minuti dal termine Man riporta avanti i padroni di casa, Canestrelli pareggia ancora al 93° e, infine, Delprato sigla il definitivo 3-2 al 95° facendo esplodere il “Tardini“. Il Parma allunga sulla Cremonese e vola a 54 punti rafforzando ulteriormente il suo primato, mentre il Pisa resta 12° con 30.

Reggiana-Ternana 0-2: gli umbri espugnano il “Mapei Stadium” con i centri di Sgarbi e Faticanti e lasciano la zona retrocessione assestandosi al 15° posto con 25 punti. La Reggiana, invece, resta a 30 e non riesce a salire all’8° posto.

Spezia-Cittadella 4-2: Verde e Di Serio ribaltano già nel finale di primo tempo il repentino gol veneto di Pandolfi, ma sempre in quei minuti Branca e Angeli vengono espulsi e lasciano gli ospiti in nove uomini. I liguri ne approfittano e segnano la terza rete con Muhl per poi rischiare quando Magrassi accorcia le distanza; nei minuti finali Moro segna il rigore che chiude il match sul 4-2. Anche lo Spezia lascia la zona rossa per spostarsi in zona playout con 25 punti, mentre il Cittadella resta 7° con 36 punti.

Catanzaro-Sudtirol 2-2: i giallorossi riescono a rimontare il gol di Kurtic con gli acuti di Brighenti e Antonini, ma Pecorino pareggia a sua volta e il match termina con il risultato che vediamo. Il punto serve a poco a entrambe le squadre: il Catanzaro va a 39 punti e rimane al 6° posto, mentre il Sudtirol resta 14° con 28.

Palermo-Como 3-0: vittoria che vale ben più dei canonici tre punti quella dei siciliani, a segno con Brunori, Ranocchia e Di Francesco, grazie alla quale volano al 2° posto con 46 punti sorpassando proprio i comaschi e anche la Cremonese, ora terze a 45.

Sampdoria-Brescia 1-1: anche questo è un pareggio piuttosto inutile e sul tabellino dei marcatori si iscrivono, entrambi nella ripresa, Kasami e Adorni. La Sampdoria rimane 14° con 28 punti e in compagnia del Sudtirol, mentre il Brescia va a 33 punti ed è sempre 8°.