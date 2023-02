Serie B, risultati 24° giornata 11-02-2023: Ascoli momentaneamente fuori dalla zona playout, Ternana e Parma insieme nel maxi-gruppo delle ottave

Mentre l’Ascoli esce dalle zone turbolente per godersi almeno una settimana di tranquillità,, il Perugia conferma di avere limiti e torna a rischiare. Una tra Ternana e Parma, vincendo, si sarebbe ritrovata a far compagnia al Bari al 5° posto e, invece, si dividono la posta e restano intrappolate nell’ingorgo di ottave classificate, ben cinque adesso.

Ascoli-Perugia 1-0: grazie a Collocolo, a segno al quarto d’ora del secondo tempo, i marchigiani vincono una sfida molto delicata e incamerano tre punti preziosi che li portano a 29 e fuori dalla zona playout, sebbene questa resti a soli tre punti di distanza. A quota 26, invece, restano gli umbri, sempre quintultimi in classifica e ancora a rischio.

Ternana-Parma 1-1: i gol arrivano tutti nel primo tempo, prima da parte umbra con la repentina realizzazione di Palumbo e poi da parte emiliana, in chiusura, grazie a Bernabé. Nel secondo tempo Partipilo segna il 2-1 a favore dei padroni di casa, ma il VAR annulla per offside e il risultato resta inalterato fino al triplice fischio. Le due compagini perdono l’opportunità per fare un bel salto verso l’alto e restano affiancate all’8° posto con 34 punti e in compagnia di Modena, Palermo e Pisa.